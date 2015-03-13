الأفضل والأسوأ والأطرف في جولة دوري الأبطال

عادت المتعة من جديد مع نهاية مباريات جولة إياب دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، تأهل ريال مدريد على حساب شالكه بنتيجة 4-3 للفريق الألماني بمجموع نتيجة مباراتي الذهاب والإياب 5-4 للملكي، وبورتو يهزم بازل 4-0 بسلاح التسديدات.

وودع تشيلسي دوري الأبطال بعد التعادل مع بارييس سان جيرمان 2-2، وحلق بايرن ميونخ لدور الـ8 بحفلة من 7 أهداف مقابل لا لشاختار دونتسك.

ويرصد FilGoal.com الأفضل والأسوأ والأطرف في الجولة:

أفضل لاعب

ياسين براهيمي النجم وسط بورتو هو الأفضل في تلك الجولة، اللاعب الجزائري قدم أداء مميزا أمام بازل.

افتتح الجزائري التهديف في الدقيقة 13 من عمر المباراة عن طريق ركلة حرة سددها ببراعة على يسار الحارس، سكنت شباك الفريق الضيف واكتفى الحارس بمشاهدة الكرة وهي في طريقها للمرمي.

ومع انطلاق الشوط الثاني كانت له بصمه في تسجيل بورتو للهدف الثاني.

استلم براهيمي الكرة في الناحية اليسرى وراوغ لاعبي بازل ثم توغل داخل منطقة الجزاء، ثم مرر لهكتور هيرارا، وسددها الأخير في أقصى الزاوية اليسرى للحارس وسكنت شباك الفريق السويسري.

وانتهت المباراة لصالح بورتو، وتأهل الفريق البرتغالي لدور الـ8.

أفضل فريق

على الرغم من خروج شالكه من دوري الأبطال على يد ريال مدريد، إلا أن الفريق الألماني استطاع أن يكون هو أفضل فريق في الجولة.

انتهت مباراة الذهاب بنتيجة 2-0 لصالح الميرنجي، لكن انقلبت الطاولة في مباراة الإياب.

استطاع شالكه ان يهزم ريال مدريد بنتيجة 4-3 على ملعب السينتياجو برنابيو، وهي المرة الأولى التي يخسر فيها الملكي على أرضه منذ 4 سنوات.

ويعد شالكه هو ثاني الفرق الألمانية التي استطاعت تسجيل 4 أهداف في شباك الملكي على أرضه بعد بايرن ميونخ الذي فعلها منذ 15 عاما.

وسجل المدافع كريستيان فوكس أولى أهداف شالكه، وعزز هونتلار بالثاني من متابعة في الدقيقة 40.

وسجل لوري ساني البديل الثالث من تصويبة يسارية اكتفى كاسياس بمشاهدتها وهي تسكن الشباك، واختتم هونتلار التهديف في الدقيقة 85، ولولا يقذة كاسياس في الدقائق الأخيرة لحدث المفاجأة وسجل شالكه الخامس.

أسوأ لاعب

دييجو كوستا مهاجم تشيلسي هو الأسوأ في الجولة، اللاعب تفرغ للمشاجرة مع لاعبي باريس سان جيرمان ولم يصنع أي شيء في المباراة.

نجح ديفيد لويز أن يحجم خطورة اللاعب الإسباني، وتحول تركيز كوستا للمشاجرة والتدخل العنيف بدلا من تسجيل الأهداف.

وفي واقعة مماثلة لطرد إبرا تدخل كوستا بعنف على قدم تياجو سيلفا دون أن يلمس الكرة، ولولا أن حكم المباراة كان رؤوفا على الإسباني، لطرد مهاجم تشيلسي في المباراة.

ولم يستطع كوستا تسجيل هدفا واحدا في دوري أبطال أوروبا.

أغرب فرصة ضائعة

الساعة تشير للدقيقة 56 من عمر مباراة تشيلسي وباريس سان جيرمان، التعادل السلبي هو سيد الموقف.

خافيرباستوري مرر لإيدسون كافاني، وانفرد الأرجواني بمرمى كورتوا، راوغ الحارس وسدد بيسراه في المرمى الخالي، لكن الكرة ارتطمت في القائم وخرجت لركلة مرمى.

أطرف لقطة

لقطتان الحقيقة هناك حيرة بينهما .. الأولى

الثانية ..

أفضل حارس

على الرغم من خروج تشيلسي من دوري الأبطال، إلا أن ثيبو كورتوا كان الأفضل في الجولة.

في الدقيقة 70 كورتوا أنقذ هجمة خطيرة لباريس سان جيرمان من باستوري، لكن لم تكن الأفضل للحارس البلجيكي.

الساعة تشير للدقيقة 24 من عمر الشوط الإضافي الأول، ركلة ركنية للفريق الفرنسي حولها تياجو سيلفا برأسية موجهة وقوية لكن كورتوا تألق وتصدى للكرة ببراعة.

أسوأ حارس

إيكر كاسياس كان الأسوأ في الجولة، الحارس الإسباني كان السبب في هز شباك الملكي أمام شالكه بهدفين، ويتحمل مسؤوليتهما تماما.

في الدقيقة 21 عرضية من الناحية اليمنى استقرت تحت أقدام كريستيان فوكس، والمدافع أطلق قذيفة بالقدم اليسرى لكنها كانت في زاوية الحارس، فمرت من أيدي حارس الملكي وسكنت الشباك.

وقبل نهاية الشوط الأول عرضية من الناحية اليمنى، سددها ميير قوية، كاسياس تصدى للكرة لكن بشكل خاطئ وارتدت لهونتلار ، والأخير سددها قوية في أعلى الشباك.

وسجل لوري ساني الثالث من حدود منطقة الجزاء سدد الكرة رائعة في أقصى الزاوية اليمنى، وكاسياس أكتفى بالنظر للكرة وهي تسكن الشباك.

أفضل هدف

في مباراة بورتو وبازل كان العديد من الأهداف الرائعة، لكن هدف كاسيميرو هو الأفضل في الجولة.

ركلة حرة مباشرة لبورتو في الدقيقة 56، نفذها البرازيلي صاروخية من مسافة 30 ياردة

هزت الشباك، معلنا عن تقدم بورتو بثلاث أهداف مقابل لا شيء لرفاق النني وحمودي.

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(لم يُذكر بايرن ميونيخ في التقرير لأن بايرن في تلك الجولة خارج التقييم، فقد يستحوذ على معظم جوائز الأفضل)