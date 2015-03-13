سيفيليا يقهر فياريال ويمضي نحو الحفاظ على لقبه الأوروبي

(إفي): أكد سيفيليا الإسباني مساعيه للحفاظ على لقبه في بطولة الدوري الأوروبي بعد فوزه الكبير خارج ملعبه يوم الخميس أمام مضيفه ومواطنه فياريال بثلاثة أهداف لواحد في ذهاب دور الـ16.

وحسم أبناء الأندلس المواجهة على ملعب المادريجال، إذ تقدم فيكتور فيتولو بأسرع هدف في تاريخ البطولة بعد 13 ثانية فقط.

وأضاف الكاميروني ستيفن مبيا الهدف الثاني للضيوف (ق26) قبل أن يقلص الأرجنتيني لوسيانو فييتو الفارق للغواصات الصفراء (ق48).

لكن الفرنسي كيفن جاميرو حسم الانتصار سريعا بهدف ثالث (ق50).

ويحتاج فياريال لمعجزة للعبور إلى دور الثمانية حين يحل ضيفا في الإياب على ملعب رامون سانشيز بيزخوان.