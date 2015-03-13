حسن الرداد: منتحل شخصيتي قليل الأدب

وصف الممثل المصري حسن الرداد منتحل شخصيته على موقع "انستجرام"، بأنه "قليل الأدب"، ودعا كل متابعيه إلى حذف هذا الشخص من حساباتهم معبراً عن ذلك من خلال حسابها على "الفيس بوك"، حيث نشر صورة عن الحساب المزور وأرفقها بتعليق:"الأكاونت ده مزور يا ريت الكل يبعت ريبورت على الأكاونت ده عشان يتقفل،عشان ده واد قليل الأدب".

وفي سياق آخر، ينتظر الرداد عرض فيلمه "زنقة ستات" يوم الثاني من أبريل المقبل، ويشاركه في بطولة الفيلم كل من الفنانين إيمي سمير غانم، ومي سليم، وأيتن عامر، وإخراج خالد الحلفاوي.