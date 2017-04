Liam Neeson و Cinderella في الصالات العربية

الأمير الذي سينقذ Cinderella وأب وأبنه في مواجهة رجل مافيا قرر تصفيتهما، هذه هي مواضيع الفيلمين البارزين الذي بدأ عرضهما في الصالات العربية وإليكم لمحة عنهما.

Cinderella

عام 1950 أنتجت شركة Walt Disney فيلماً كرتونياً مقتبساً عن قصة خرافية للكاتب Charles Perrault عنوانها Cinderella حيث ترشح الفيلم آنذاك لثلاث جوائز أوسكار. اليوم وبعد مرور 65 عاماً، أطلقت نفس الشركة نسخة جديدة من Cinderella ولكن هذه المرة الفيلم ليس كرتونياً وأوكلت مهمة الإخراج لـ Kenneth Branagh واختارت الممثلين Lily James، Richard Madden و Cate Blanchett لتأدية دور البطولة فيه. النسخة الجديدة منفّذة بشكل جيّد ووفيّة للقصة الخرافية وأجوائها ستنال إعجاب الصغار والكبار. يذكر أن محبي الفيلم الكرتوني Frozen سيستمتعون بمشاهدة الفيلم القصير Frozen Fever الذي يعرض قبل فيلم Cinderella الذي تم إطلاقه في الإمارات العربية المتحدة والكويت وسلطنة عمان والبحرين وقطر ومصر والعراق ولبنان.

Run All Night

عندما شارك Liam Neeson عام 2008 ببطولة فيلم Taken، لم يكن يتخايل هذا الممثل أن نجاح الفيلم المذكور سيجعل منه النجم رقم واحد على شباك التذاكر في فئة أفلام الاكشن. اليوم بقدم لنا Neeson فيلم Run All Night للمخرج Jaume Collet-Serra الذي سبق وأدّى تحت ادارته فيلمي Non-Stop و Unknown. Jimmy Conlon قاتل مأجور ملقّب بـ Gravedigger وصديق لزعيم المافيا Sean Maguire الذي عمل لفترة زمنية طويلة لصالحه. ولكن بعد تصفية ابن هذا الأخير على يد Jimmy أصبح هو وابنه على لائحة الأشخاص المطلوبين للتصفية. فكيف سيتصرّف Jimmy؟ Run All Night فيلم تشويق وأكشن يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والكويت وسلطنة عمان والبحرين وقطر والعراق ولبنان.