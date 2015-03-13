بالفيديو..هذا ما قالته دنيا سمير غانم لزوجها على الهواء

تلقى الإعلامي رامي رضوان اتصالاً هاتفياً من زوجته الممثلة المصرية دنيا سمير غانم أثناء تقديمه أولى حلقات برنامجه "البيت بيتك"، على قناة "ten" الفضائية، حيث باركت دنيا له، في وقت دخلت شقيقتها إيمي إلى الستوديو حاملةً باقة من الورد لتهنئة زوج شقيقتها على تجربته الجديدة، حيث فاجأت كل العالملين في البرنامج.

وخلال الإتصال، وصفت دنيا زوجها بأنه مجتهد في عمله، حتى أنه يمضي أغلب وقته في المنزل وهو يطلع ويذاكر على جهاز الكمبيوتر.

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