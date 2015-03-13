واشنطن تجدد دعوتها إلى رحيل الرئيس السورى بشار الأسد

جددت الولايات المتحدة الخميس دعوتها الى تنحى الرئيس السورى بشار الأسد، مشيدة فى الذكرى الرابعة لاندلاع النزاع فى سوريا ب"شجاعة السوريين فى وجه الطغيان".

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جنيفر بساكى "منذ أربعة أعوام، يرد نظام الأسد على مطالبة السوريين بمزيد من الحرية والإصلاحات، بوحشية مستمرة وقمع وتدمير".

واضافت "كما قلنا منذ وقت طويل، على الاسد ان يرحل ويتم استبداله عبر انتقال سياسى وتفاوضى يمثل الشعب السوري"، وشددت المتحدثة على ان رحيل الاسد هو شرط "لاستقرار كامل" فى سوريا.

وتابعت "لمناسبة هذه الذكرى المؤلمة، نتذكر جميع من يتألمون والسوريين الشجعان الذين يناضلون ضد الطغيان ويقاتلون من اجل مستقبل يطبعه احترام الحقوق الاساسية والتسامح والازدهار".

وبدأ النزاع باحتجاجات سلمية ضد النظام السورى فى منتصف مارس 2011 تحولت الى نزاع مسلح فاقمه بروز تنظيم الدولة الاسلامية فى 2013 . ويزرع التنظيم الرعب فى أماكن انتشاره، وقد نجح فى تجنيد الالاف من الشبان من دول عدة.

والجمعة، تستضيف الخارجية الاميركية اجتماعا بين افراد يمثلون الاغتراب السورى ومسؤولين فى المعارضة السورية بينهم الرئيس السابق للحكومة السورية الموقتة غسان هيتو.

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