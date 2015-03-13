وسائل اعلام إسرائيلية: الجيش يتوجس من وقوع هجوم"داعشى"من سيناء

وضع الجيش الإسرائيلى فى حالة تأهب عالية بعد تحذيرات من احتمال وقوع هجوم كبير لتنظيم الدولة الإسلامية"داعش" انطلاقا من شبه جزيرة سيناء المصرية.إعلان - Ads إعلان - Ads
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الخميس إن الجيش يتوجس من وقوع هجوم على الجنود أو المدنيين فى إسرائيل، ويأتى ذلك فى أعقاب تهديدات داعشية بإطلاق صواريخ على الأراضى الإسرائيلية نشرت على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي.
كان المتطرفون المتحالفون مع التنظيم أطلقوا العام الماضى الصواريخ على الأراضى الإسرائيلية مرات عديدة، ويتوقع أن يصل إلى جنوب إسرائيل ، وهى المنطقة المعرضة أكثر للخطر الإرهابى ، آلاف اليهود فى الشهر المقبل بمناسبة عيد الفصح اليهودى.