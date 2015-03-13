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تونى بلير: الغرب يجهل تماماً ما يحدث فى الشرق الأوسط

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تونى بلير: الغرب يجهل تماماً ما يحدث فى الشرق الأوسط تونى بلير: الغرب يجهل تماماً ما يحدث فى الشرق الأوسط
أكد تونى بلير مبعوث اللجنة الرباعية للسلام فى الشرق الأوسط، أن الغرب يجهل تماماً ما يحدث فى الشرق الأوسط، و تابع: "هناك فجوة بين حقيقة ما يحدث فى الشرق الأوسط وبين ما يفهمه الغرب".

وقال بلير خلال حواره مع الإعلامى عبد اللطيف المنياوى، عبر فضائية "TEN" :"بعد مغادرتى وانشغالى بعملية السلام فى الشرق أصبحت قادرا على التركيز على هذه المشكلة وخرجت برؤية، أن هناك سوء فهم أصيل بما يحدث فى هذا الجزء حول العالم، فالإخوان المسلمين ليسوا مثل الحزب الديمقراطى المسيحى فى ألمانيا، والغرب لديهم فشل فى فهم الإخوان المسلمين ..فالإخوان شكل ونمط آخر من المنظمات..و هناك مشكلة فى الغرب".

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مصر 365

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