تونى بلير: تورطنا فى حرب العراق وعلى الشرق الأوسط حل مشكلاته بنفسه

أعترف تونى بلير مبعوث اللجنة الرباعية للسلام فى الشرق الأوسط ورئيس الوزراء البريطانى الأسبق، بتورط بلاده فى الحرب العراق بعد أحداث الحادى عشر من سبتمبر، قائلاً "نعم تورطنا فى هذه العملية فكان هناك إيران فى تدعم الشيعة أحد الجوانب، والقاعدة تدعم السنة فى الجانب الآخر، ولكن لو استمر صدام حسين حتى هذه اللحظة، لتحول العراق إلى سوريا".

وشدد بلير خلال حواره مع الإعلامى عبد اللطيف المنياوى، عبر فضائية "TEN"، على ضرورة حل الشرق الأوسط مشكلاته بنفسه، قائلاً "نعم ساهمنا فى حل بعض المشكلات، وكان دورنا سيئا فى البعض الآخر.. ولكننى بدأت أفهم الشرق الأوسط وأقول بكل صراحة إن الشرق الأوسط عليه حل مشاكله بنفسه، كما يتطلب الأمر الاستماع لحلفائنا فى المنطقة".

وأشار إلى أن حكومات غربية أكدت أن الأسد سيسقط بينما دول عربية أكدت استحالة سقوطه، فى ظل ظهور أشخاص يضرون بالسلام.

وطالب الدول الغربية بمساندة حلفائها فى منطقة الشرق الأوسط، ودعمها لمواجهة التنظيمات الإرهابية.