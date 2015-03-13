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أسباب الإصابة بمرض القراع وطرق العلاج

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أسباب الإصابة بمرض القراع وطرق العلاج أسباب الإصابة بمرض القراع وطرق العلاج
أرسل قارئ يقول: منذ فترة أصبت بمرض جلدى فى بشرة الجسم، وبعد فترة لاحظت تساقط شعر الرأس لدى بصورة كبيرة، وعند استشارة الطبيب أخبرنى أنى مصاب بمرض القراع، فما هذا المرض وما طرق علاجه؟

القراع مرض ينتج عن الإصابة بالفطريات والميكروبات


>الدكتور مهجة حنا جرجس استشارى الأمراض الجلدية والتناسلية، توضح أن مرض القراع يحدث نتيجة لتعرض البشرة للإصابة أولا بالفطريات التى تسبب التينيا، وتنتشر أعراضها على بشرة الجسم، وفى حالة إهمال العلاج تتطور حدة تلك الفطريات، كما يتكون بجانبها نوع من الميكروب، وفى تلك الحالة تظهر أعراض مرض القراع، والذى يصيب فروة الرأس فقط، ويؤدى إلى تساقط الشعر بصورة كبيرة مسببا ما يشبه الصلع.

مضاعفات وطرق علاج مرض القراع


>"يجب التدخل السريع لعلاج القراع حتى لا يتحول لمرض مزمن" هذا ما تؤكده مهجة، موضحة أن مضاعفات مرض القراع تتمثل فى مهاجمته لبصيلات الشعر وقتلها، وهو ما يؤدى إلى الإصابة بالصلع الكامل، والذى لا يمكن علاجه بأى من الوسائل المتبعة لعلاج أنواع الصلع الأخرى.

لذا تشدد مهجة على ضرورة التدخل السريع لعلاج هذا المرض، من خلال تناول المضادات الحيوية، التى تعمل على مهاجمة الفطريات والميكروبات المسببة له.

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