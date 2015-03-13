استعادة سيارتين مبلغ باختطافهما تحت تهديد السلاح بالمنطقة الجبلية بسوهاج

تمكنت القوات المعينة بنقطة التفتيش الأمنية " الكوامل " دائرة مركز المنشأة عقب تلقيهم بلاغا عن سرقة مقاول بالإكراه والاستيلاء على سيارته من مداهمة المنطقة الجبلية واستعادة السيارة المسروقة وسيارة أخرى تركها الجناة ولاذوا بالفرار من المنطقة.

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من إدارة النجدة عن تعرض ماهر عبد الرازق جاد الرب حسن 29 عاما مقاول ويقيم بناحية بلاد المال قبلى دائرة مركز أبو تشت " قنا " بتعرضه لواقعة سرقة بالإكراه بمحل إقامته قنا، والاستيلاء على سيارته رقم 26404 نقل قنا وقام بتتبع الجناة، إلى أن قاموا بالهرب داخل أحد المدقات الجبلية بالطريق الصحراوى السريع " الغربى".

وعلى الفور تم تكليف القوات المعينة لتأمين الطريق الصحراوى بإصطحاب المبلغ وتمشيط المنطقة الجبلية تم العثور على السيارة المبلغ بسرقتها وكذا سيارة ماركة شيفروليه صالون بيضاء اللون " بدون لوحات معدنية " وتبين هروب المتهمين بالمنطقة الجبلية بعد تخليهم عن السيارتين.

بتفتيش السيارة الثانية عثر بداخلها على بعض الأوراق الخاصة بمحمد الطيب محمود المقيم بدائرة مركز البلينا وكذا لوحات معدنية تحمل رقم 5146 جمرك سفاجا وبالكشف عنها تبين أنها مبلغ بسرقتها فـى واقعة المحضر رقم 5473 إدارى مركز المنشاة.

كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة وظروفها وملابساتها وسرعة ضبط مرتكبيها تنسيقاً وأمن قنا تحرر عن ذلك المحضر رقم 40 أحوال مركز جرجا بتاريخ اليوم وجارى إرساله لمركز شرطة أبو تشت للإختصاص.



>السيارة النقل التى تم سرقتها عقب نقلها لمركز شرطة المنشاه



>قوات تأمين الطرق أثناء فحصها للسيارة الثانية المسروقة



> قوات تأمين الطرق بالمنطقة الجبلية بعد عثورها على السيارة المبلغ بسرقتها



> قوات تأمين الطرق تقوم بعملية تأمين للسيارتين بالمنطقة الجبلية



>السيارة الملاكى الثانية التى عثر عليها بالمنطقة الجبلية