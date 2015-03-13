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رجال المفرقعات ينتقلون للمعادى بعد سماع دوى انفجار

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رجال المفرقعات ينتقلون للمعادى بعد سماع دوى انفجار رجال المفرقعات ينتقلون للمعادى بعد سماع دوى انفجار
انتقل، منذ قليل، خبراء المفرقعات بالقاهرة إلى منطقة المعادى بعد سماع دوى انفجار أمام مترو ماركت بالقرب من طريق حلوان الزراعى، وذلك للوقوف على ملابسات الحادث.

وكان اللواء ممدوح عبد القادر تلقى منذ قليل بلاغا من غرفة النجدة بسماع دوى انفجار قوى بالمعادى، وانتقل رجال المفرقعات وبصحبتهم الأجهزة الكشفية والكلاب البوليسية لفحص مصدر الصوت.
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