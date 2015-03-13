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بالصور.. جولات مكوكية لمحمد فودة بقرى ومركز زفتى لحل مشاكل المواطنين

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رغم قرار تأجيل انتخابات مجلس النواب بناء على أحكام المحكمة الدستورية العليا إلا أن الإعلامى محمد فودة الذى لا يهدأ ولم ينتظر أى قرار بتحديد موعد إجراء انتخابات مجلس النواب، وقام بجولات مكوكية داخل قرى مركز ومدينة زفتى وتوابعها فى حملة طرق الأبواب المستمرة التى يقوم بها للوقوف على مشاكل المواطنين، وبحث مطالبهم، والعمل على حلها مع المسئولين.

استقبال الإعلامى محمد فودة- 2015-03 - اليوم السابع
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استقبال الإعلامى محمد فودة

شهدت اليوم الأربعاء قرية شرشابة مسقط رأس عائلة جمال الدين أكبر عائلات زفتى مسقط رأس الراحل عبد الأحد جمال الدين زعيم الأغلبية الأسبق بمجلس الشعب، واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق والمستشار الأمنى لرئيس الجمهورية، استقبال المئات من أبناء القرية الإعلامى محمد فودة الذى قام بتقديم واجب العزاء فى وفاة أحد أبناء القرية أعقبها حضور مؤتمر جماهيرى حاشد أقامته عائلات القرية ترحيبًا وتأييدًا للإعلامى محمد فودة تقديرًا لجهوده وإنجازاته بمركز ومدينة زفتى وقرية شرشابة.

حشد كبير من أبناء قرية شرشابة فى مؤتمر لتأييد الإعلامى محمد فودة- 2015-03 - اليوم السابع
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حشد كبير من أبناء قرية شرشابة فى مؤتمر لتأييد الإعلامى محمد فودة

واستقبله الحاضرون بالترحاب، معبرين عن آمالهم ورغبتهم الكاملة فى اختياره نائبا عن دائرة زفتى، مؤكدين وقوفهم خلفه فى مسيرته للنهوض بقرى ومركز زفتى.

وأكد الإعلامى محمد فودة خلال المؤتمر أنه خادم للصغير قبل الكبير، وأن هذا دين فى رقبته تجاه أبناء زفتى وقراها، وخاصة أهالى قرية شرشابة مسقط رأس زعيم الأغلبية الدكتور عبد الأحد جمال الدين أحد رموز زفتى وردد الحضور هتافات تأييد لفودة.

المئات من أبناء قرية شرشابة فى مؤتمر فودة- 2015-03 - اليوم السابع
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المئات من أبناء قرية شرشابة فى مؤتمر فودة

وأشار "فودة" بأنه لن يبخل بوقته ولا جهده فى سبيل تحقيق مطالب أبناء زفتى، وفجر"فودة"مفاجأة بأنه جارٍ الانتهاء من محطة الغاز الطبيعى لمد أبناء زفتى ومصانع الطوب بالغاز الطبيعى على أن يتم بدء التشغيل فى أول أبريل القادم.

الإعلامى محمد فودة وسط حشد كبير من الأهالى- 2015-03 - اليوم السابع
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الإعلامى محمد فودة وسط حشد كبير من الأهالى

وأضاف أن مستشفى زفتى العام ستستقبل الحالات بالقسم الداخلى خلال الأيام القليلة القادمة، بالإضافة إلى الانتهاء من مراكز الشباب التى تم البدء فى تطويرها وتحويل الوحدات الصحية إلى مراكز طبية متكاملة ومدها بالاستشارين لخدمة أبناء القرى بزفتى.

استقبال حافل لفودة بقرية زعيم الأغلبية فى مجلس الشعب عبد الأحد جمال الدين- 2015-03 - اليوم السابع
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استقبال حافل لفودة بقرية زعيم الأغلبية فى مجلس الشعب عبد الأحد جمال الدين

أبناء قرية شرشابة يحضرون مؤتمر فودة- 2015-03 - اليوم السابع
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أبناء قرية شرشابة يحضرون مؤتمر فودة

فودة للأهالى مدين لكم بالكثير ولن أبخل بأى مجهود لخدمتكم- 2015-03 - اليوم السابع
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فودة للأهالى: مدين لكم بالكثير ولن أبخل بأى مجهود لخدمتكم

فودة يلقى كلمة فى مؤتمر حاشد بقرية شرشابة بزفتى- 2015-03 - اليوم السابع
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فودة يلقى كلمة فى مؤتمر حاشد بقرية شرشابة بزفتى

أبناء قرية شرشابة بزفتى يستقبلون الإعلامى محمد فودة- 2015-03 - اليوم السابع
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أبناء قرية شرشابة بزفتى يستقبلون الإعلامى محمد فودة

أبناء قرية شرشابة يستمعون للإعلامى محمد فودة- 2015-03 - اليوم السابع
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أبناء قرية شرشابة يستمعون للإعلامى محمد فودة

حشد كبير فى مؤتمر دعم فودة- 2015-03 - اليوم السابع
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حشد كبير فى مؤتمر دعم فودة

أبناء قرية شرشابة أعلنوا دعم الإعلامى محمد فودة- 2015-03 - اليوم السابع
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أبناء قرية شرشابة أعلنوا دعم الإعلامى محمد فودة

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