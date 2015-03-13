تداول صورة لولى عهد أبو ظبى مع ابنته أثناء لقاء السيسى

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" صورة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، مع ابنته أثناء لقائه الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس الأربعاء.

ولقيت الصورة إعجاب المستخدمين على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، حيث اعتبروا أن اصطحاب ولى عهد أبو ظبى لابنته فى زيارته لمصر خير دليل على الأمن والأمان الذى يشعر به الأشقاء العرب فى مصر.

بالصور..تفاصيل لقاء السيسى مع محمد بن زايد.. بحث آخر تطورات المؤتمر الاقتصادى.. الرئيس يشيد بموقف الإمارات لدعم مصر ومساندة شعبها.. وولى عهد أبو ظبى: القاهرة ركيزة الاستقرار وصمام الأمان بالمنطقة