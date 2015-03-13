وفد من الاتحاد الأوروبى يصل القاهرة للمشاركة بالمؤتمر الاقتصادى

استقبل مطار القاهرة الدولى مساء اليوم، الخميس، وفدا اقتصاديا من الاتحاد الأوروبى ضم 5 مسئولين، للمشاركة بالمؤتمر الاقتصادى " مصر المستقبل"، والذى تبدأ أعماله خلال الساعات القادمة بمدينة شرم الشيخ.

وتم إنهاء إجراءات وصولهم على متن الطائرة المصرية القادمة من أمستردام، وكان فى استقبالهم فريق من إدارة العلاقات العامة بالمطار، لتتم مغادرتهم إلى شرم الشيخ على متن الطائرة المصرية.

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