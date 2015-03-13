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وفد من الاتحاد الأوروبى يصل القاهرة للمشاركة بالمؤتمر الاقتصادى

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وفد من الاتحاد الأوروبى يصل القاهرة للمشاركة بالمؤتمر الاقتصادى وفد من الاتحاد الأوروبى يصل القاهرة للمشاركة بالمؤتمر الاقتصادى
استقبل مطار القاهرة الدولى مساء اليوم، الخميس، وفدا اقتصاديا من الاتحاد الأوروبى ضم 5 مسئولين، للمشاركة بالمؤتمر الاقتصادى " المستقبل"، والذى تبدأ أعماله خلال الساعات القادمة بمدينة شرم الشيخ.

وتم إنهاء إجراءات وصولهم على متن الطائرة المصرية القادمة من أمستردام، وكان فى استقبالهم فريق من إدارة العلاقات العامة بالمطار، لتتم مغادرتهم إلى شرم الشيخ على متن الطائرة المصرية.


>- الرئيس السيسى يصل شرم الشيخ قبل ساعات من انطلاق المؤتمر الاقتصادى
>- وصول رئيس مالى مطار شرم الشيخ للمشاركة فى المؤتمر الاقتصادى
>- السيسى ينشر على تويتر فيديو ترويجيًا عن أهمية الاستثمار فى مصر
>المتحدث باسم المؤتمر الاقتصادى: 25 رئيس دولة يشاركون بشرم الشيخ
>- وزير الأوقاف يلقى خطبة الجمعة غدا بمسجد السلام بشرم الشيخ

- الصحة: استعدادات مكثفة بالمستشفيات والمطارات أثناء المؤتمر الاقتصادى
>- وزير الاتصالات من شرم الشيخ: وفرنا للمشاركين إنترنت فائق السرعة

- ملك البحرين من شرم الشيخ: مصر تدعمنا منذ عشرينيات القرن الماضى
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مصر 365

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