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وزارة التعليم بالبحرين تكرم ابن «طهطا» بسوهاج لتفوقة علميًا‎

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وزارة التعليم بالبحرين تكرم ابن «طهطا» بسوهاج لتفوقة علميًا‎ وزارة التعليم بالبحرين تكرم ابن «طهطا» بسوهاج لتفوقة علميًا‎

كرم مسئولى التربية والتعليم بمملكة البحرين التلميذ أحمد محمد أحمد تعلب ابن مدينة طهطا بمحافظة سوهاج، لتفوقة فى مختلف المواد الدراسية والعلوم التربوية التى تقررها وزارة التربية والتعليم بالمملكة على تلاميذ الصف السادس الابتدائى.

حيث حصل التلميذ على المركز الأول وتم تكريمة وسط جمع من قيادات وزارة التربية والتعليم بالمملكة وفى وجود معلمى المرحلة الابتدائية ووالد الطالب المذكور واعتباره نموذج للتلاميذ المتفوقين من خارج مملكة البحرين وناشد مسئولى وزارة التربية والتعليم جميع الطلاب  الاقتداء بة علما وخلقا .

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