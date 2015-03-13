صرف إعانة مالية لزوجة المتوفى أثناء توزيع اسطوانات الغاز بالدقهلية

قرر السيد الوزير حسام الدين امام محافظ الدقهلية صرف إعانة مالية قدرها 3 آلف جنيه لزوجة المواطن محمد الأنصاري رشاد والمتوفى أثناء توزيع اسطوانات البوتاجاز بقرية لسا مركز الجمالية بمحافظة الدقهلية الأسبوع الماضي .

ووجه المحافظ لوكيل وزارة التضامن الاجتماعي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح ملف لزوجة المواطن المذكور لصرف معاش ضمان اجتماعي لإعانتها على مواصلة الحياة وتوفير معيشة كريمة لها.

ويشار إلى أن محافظ الدقهلية قد وجه لقيام لجنة من التضامن الاجتماعي ورئاسة مدينة الجمالية للانتقال الفوري لتقديم واجب العزاء لأرملة المتوفى وتوفير كافة أوجه الرعاية اللازمة لها.