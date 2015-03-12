محلب: مصر بذلت قصارى جهودها للإعداد الجيد للمؤتمر الاقتصادي

أكد المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء أن الحكومة بذلت قصارى جهدها من أجل الاعداد الجيد لعقد مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى فى شرم الشيخ ، مشيرا الى أنه بالرغم من التحديات الكبيرة التي كانت تواجه التحضير للمؤتمر الا انه تم التغلب عليها، وحرصنا على ان ندعو الى المؤتمر أفضل الشركات العالمية.

جاء ذلك خلال استقبال المهندس إبراهيم محلب مساء اليوم، لـ « بيل بولمان» الرئيس التنفيذي لشركة « Unilever» العالمية والوفد المرافق له، حيث يشارك في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري في شرم الشيخ.

وقد أكد بولمان حرص شركته على ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، خاصة في ظل وجود العديد من الفرص الهائلة والامكانات الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد المصري، والتي يتطلعون للاستفادة منها، مؤكدا انه اطلع على العديد من التقارير الاقتصادية الدولية التي أشادت بالتجربة المصرية في اصلاح الاقتصاد، وأكدت على بدء تعافي الاقتصاد المصري وانطلاقه نحو التنمية،

وشدد على أن الجميع يريد مصر متقدمة ومزدهرة، مشيدا بخطوات الحكومة في تعديل اسعار الوقود وتطبيق منظومة متطورة في توزيع الغذاء.

وأضاف أن شركة « Unilever» في مصر يعمل بها نحو 10 آلاف موظف وعامل، مشيرا الى أن لهم العديد من المنتجات المباعة في مصر والتي يتم انتاجها في مصانعهم داخل البلاد موضحا أن الشركة تقوم بتصدير منتجاتها الى نحو 14 دولة افريقية بقيمة ما يبلغ حوالي 150 مليون دولار.

واكد اهتمام الشركة بايجاد فرص عمل للاناث، حيث يعمل لديهم نحو 2000 موظفة وعاملة، كما ذكر أن الشركة تسهم بقوة في عملية النمو بمصر حيث تعتبر من أكبر دافعى الضرائب، كما ساهمت الشركة في الارتقاء بجودة منتجات الأغذية حيث قامت بادخالمنتجات عالمية بأسعار مقبولة، كما يسعون خلال الفترة المقبلة الى انتاج العديد من المنتجات ذات الجودة العالية والمشهورة عالميا، كما سيعملون على التعاون مع الحكومة في دعم قطاع الزراعة وتطبيق العديد من تجاربهم الناجحة في العديد من الدول.

وأوضح رئيس الوزراء أن قانون الاستثمار الجديد سيحظى فيه المستثمر بالعديد من المزايا التي تشجع على اقامة المزيد من المشروعات،كما طلب من الشركة ايلاء عنصر التدريب الفنياهتماما كبيرا للارتقاء بمستوى العامل المصري.

وأكد محلب على أهمية استفادة الشركات العاملة في مصر من اتفاقات المناطق الحرة التي وقعتها مصر كالكوميسا والتي تتيح لمنتجات الشركة دخول العديد من الدول الأفريقية باعفاء جمركي، مؤكدا أن مصر تعد بوابة ذهبية للتصدير الى افريقيا.

وأشاد رئيس الوزراء بتوجه الشركة نحو ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر خلال الفترة المقبلة،معربا عن تفاؤله بمستقبل الشركة في مصر، كما دعاهم الى اقامة مشروع تجريبي في قطاع الزراعة تقوم خلال الشركة بتطبيق أحدث وسائل الزراعة والقيام بتدريب المزارعين، كما طلب رئيس الوزراء قيام الشركة بوضع خارطة عمل للمعاونة في تطويرالقطاعات المختلفة المهتمة بها.

و تم خلال اللقاء استعراض عدد من مطالب الشركة المتعلقة بتوفير المزيد من الحوافز الضريبية،والتسهيلات في تحويل النقد الأجنبي، كما وجه رئيس الشركة الدعوة لرئيس الوزراء لزيارة مصانعهم في برج العرب و6 اكتوبر للاطلاع على سير العمل بها.