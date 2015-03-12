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«مجموعة العربي» تختتم فعاليات مسابقة تصميم المنتجات بتكريم أفضل تصميمات

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«مجموعة العربي» تختتم فعاليات مسابقة تصميم المنتجات بتكريم أفضل تصميمات «مجموعة العربي» تختتم فعاليات مسابقة تصميم المنتجات بتكريم أفضل تصميمات

اختتمت مجموعة العربى فعاليات مسابقة تصميم المنتجات و التى أطلقتها فى صيف 2014 ، حيث قامت بتكريم أصحاب أفضل التصميمات التى شاركت فى المسابقة التى تبنتها مجموعة العربى بالاشتراك مع كلية الفنون التطبيقية.

من جانبه أكد المهندس محمد عبد الجيد العربىرئيس مجموعة العمليات بالعربى خلال حفل التكريم على أهمية التنسيق بين الكيانات الصناعية و المؤسسات التعليمية بما يحقق التكامل المنشود من أجل بناء قوى ، خاصة و أن هذه المرة ليست الأولى للعربى فى التعاون مع مؤسسات علمية و تعليمية بمصر وربط الخريجين بسوق العمل .

و أعرب العربى عن سعادته بالاشتراك فى تكريم هذه المجموعة المتميزة من مصممى المستقبل ، و الذين سيكون لهم شأن عظيم فى تطوير المنتج المصرى و الحياة ككل ، حيث تعتمد الفكرة الأساسية للمسابقة على تصميم منتج يلائم أسلوب الحياة فى البيت المصرى و العربى بشكل خاص ، حيث تختلف أذواق العملاء فى اليابان عنها فى أوروبا و أمريكا عن أذواق و حاجات العميل المصرى و العربى ، مما أوجد الدافع لإيجاد المنتج المصمم وفقاً لهذه الرؤية.

كانت مجموعة العربى قد أطلقت فى صيف 2014 – بالاشتراك مع كلية الفنون التطبيقية – مسابقة تستهدف الاستفادة من القدرات الإبداعية لطلاب الكلية فى عملية إنتاج المنتجات المنزلية ، حيث شارك فى المسابقة عدد كبير من طلاب الكلية قدموا العديد من التصميمات التى حازت إعجاب الكثيرين ، حتى تم اختيار الأعمال الفائزة بناء على عدد من المعايير الهندسية و الجمالية.

من الجدير بالذكر أن مجموعة العربى تحرص منذ فترة على إبرام عدد من اتفاقيات التعاون بين عدد من المؤسسات التعليمية فى ، حيث عقدت اتفاقية مع وزارة التعليم لتطوير المدارس الزكية ، بالإضافة إلى بروتوكول رعاية الباحثين بالجامعة المصرية اليابانية ، بالإضافة إلى المشاركة فى تشييد العديد من المدارس بعدد من قرى مصر.

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