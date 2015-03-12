خبير اقتصادي: إسرائيل وإيران لن تُشاركا في «المؤتمر الاقتصادي»



> أكد الخبير الاقتصادي الكاتب، مصباح قطب، إنّ الحكومة الإسرائيلية لن تُشارك في هذا المؤتمر الاقتصادي، كما أنّ السلطة الإيرانية لم تُسجل لحضور هذه القمة الاقتصادية.

وأضاف قطب في لقاءٍ له ببرنامج “مِصر في ساعة”، الذي يُذاعُ على قناة “الغد العربي”، مساء اليوم، مع الإعلامي محمد المغربي، أنّ دولة قطر ستشارك في هذا المؤتمر بوكيل وزارة، موضحاً أنّ الحكومة في هذا المؤتمر ستعرض فرص العمل التي تُفيد الاستقرار المجتمعي وليس فقط الاقتصادي.

وتابع قطب أنّ طريقة عرض المشروعات على المُستثمرين ستتم بطريقة “جيدة”، موضحاً أنّ الحكومة قامت بجهود كبيرة للتحفيز لهذا المؤتمر الاقتصادي منذ مؤتمر “دافوس” وحتى الآن.

وأوضح قطب أنّ مدينة شرم الشيخ “آمنة”، وأنّ من يحركون الجماعات الإرهابية ليس من مصلحتهم القيام بأعمال تفجيرية في هذا التوقيت.

وأشار قطب إلى أنّ تحذير “الكونجرس” الأمريكي للرئيس عبدالفتاح السيسي من أن يلقى مصير الرئيس السادات في هذا التوقيت يُعد أمراً غربياً.