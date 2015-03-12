عمرو سمير عاطف يكشف عن أول بوستر لعودة “بكار”

كشف السيناريست عمرو سمير عاطف، مؤلف مسلسل الرسوم المتحركة “بكار”، عن بوستر النسخة الجديدة المقرر تقديمها فى رمضان 2015 بالتقنية ثلاثية الابعاد.

عمرو كان قد كشف إن فكرة مسلسل الأطفال الشهير، بدأت “سنة 1997، وقال، إن دكتور منى أبوالنصر -الله يرحمها- قالت لي إن سهير الأتربي -الله يرحمها رئيسة التليفزيون في الوقت ده عايزه تنتج فيلم رسوم متحركة مدته خمس دقايق عن طفل من الجنوب، نظرًا لأن عام 1997 سمي عام طفل الجنوب، وكان فيه اتجاه من الدولة للاهتمام بجنوب مصر بشكل عام وبالأطفال بشكل خاص”.

وأضاف عاطف، في تدوينه له عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن أبوالنصر “قالتلى عايزين نعمل فيلم نوري فيه المعابد والآثار ويبقى فيه طفل صغير ومدته ما تزيدش عن خمس دقايق، روحت البيت وكتبت بكار اسم كان معلق في دماغي بعد ما قابلت راجل من النوبة اسمه بكار كان بيشتغل في مكان أنا كنت باشتغل فيه”.

وتابع السيناريست، قائلًا: “بما إني كنت أحيانًا باخد أخويا وأركب مركب أعدي بيها النيل خليت بكار يروح المدرسة بمركب، وبما أننا كنا داخلين بالفيلم ده مسابقة خليت أحداث الفيلم عن مسابقة، وبما أن اللي ها ينفذ الفيلم رسامين خليت بكار بيرسم، اترسمت الشخصيات رسمتها نيفين الجبلاوي وكانت عامله بكار بعمه زي السودانيين فقلتلها تغيرها وعملت ستوري بورد رائع”.

وأردف السيناريست، قائلًا: “كلمتني الدكتورة منى وقالتلي تعال اسمع أغنية بكار.. أنا قلت لمنير يغنيها كانت تحفة وعجبتني جدًا، واتعمل الفيلم وعمري ما كنت اتخيل ولو لثانية أن العمل ده ها ينجح للدرجة دي، والفيلم اللي كان المفروض تبقى مدته 5 دقايق بقى تلت ساعة والتلت ساعة بقوا 252 حلقة على مدار تسع سنين كبرنا وبكار لسه صغير وعمره ما ها يكبر”.

وقال كذلك. صممت شخصية بكار ورشيده الفنانه نيفين الجبلاوى ،وصمم شخصية حسونه وهمام الفنان مصطفى الفرماوى ،أما شخصية فارس فصممها الفنان محمود عطيه ،وحصل العمل على جوائز من الصعب حصرها .

> واكمل .اشرفت الدكتوره منى ابو النصر على اخراج خمسة اجزاء من اجمالى تسع اجزاء

> ،واستكمل العمل فى الاجزاء التاليه ابنها شريف جمال المخرج والفنان ،توقف بكار جاء بناءا على قرار منى ومن شريف نظرا لصعوبة تطويره اعتمادا على ميزانيات التليفزيون الهزيله فى هذا الوقت



> وقال عمرو، بعد اذاعة الجزء الاول بدأت شركه اخرى فى انتاج مسلسل عالم سمسم وكان مديرها والعاملين فيها متأكدين انهم ها يكتسحوا البلد واتفاجأوا عند عرض الحلقات الاولى ان الاطفال يقارنون العمل ببكار ولم تكن المقارنه دائما فى صالحهم -انا عارف ده لانى اشتغلت معاهم فى عالم سمسم ،واستمر بكار لمدة تسع سنوات وقد تغير فى هذه الفتره ثلاث وزراء اعلام واربع رؤساء تليفزيون ،ويعاد انتاجه هذا العام بعد تغير ثلاث او اربع رؤساء جمهوريه .

وأكد عمرو قيام اكثر من خمس اطفال بأداء صوت بكار على مدار تسع سنوات اشهرهم واكثرهم كفاءه كان عمرو مصطفي ،قبل تنفيذ الجزء الاول احد قيادات التليفزيون -مش فاكر كانت ماسكه ايه بالظبط – واسمها عائشة البحراوى- كانت مصممه تغير اسم بكار من بكار لهمام ،لانها كانت شايفه ان بكار اسم سورى ،مما اضطرنى انى اطلع بالطياره -لاول مره فى حياتى كنت اركب طياره – لغاية اسوان واعمل انترفيوهات مع الناس النوبيين ،واسجل لاكتر من واحد لقب عيلته بكار ،ورجعت بالتسجيلات دى وسمعناها للقيادات عشان يقتنعوا وعشان الست ما تزعلش عملنالها شخصية همام .