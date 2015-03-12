رهبان دير وادى الريان يؤكدون خضوعهم لرئاسة الكنيسة ويطالبون براعى لهم

أعلن مجمع رهبان دير القديس مكاريوس السكندري وادي الريان الفيوم خضوعه الكامل لرئاسة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ممثلة في قداسة البابا تواضروس الثاني ، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، والمجمع المقدس.

وقال مجمع الرهبان فى بيان له “قداسة البابا المعظم الأنبا تواضروس الثاني، أدام الله حياتكم وأبوتكم سنين عديدة وأزمنة مديدة وإلى منتهى الأعوام.

يلتمس مجمع رهبان دير القديس مكاريوس السكندري وادي الريان الفيوم، من قداستكم إرسال أب مدبر يرعى الدير ويتكلم عنه ، بسبب وجود بعض الآباء الذين يسيئون للدير ويكسرون نذر الطاعة لقداستكم ويتكلمون بأسلوب لا يليق بالرهبنة المقدسة ، رجاء محبة من أجل المسيح أن ترسل لنا أبًا مدبرًا يرعى الدير روحيًا ورهبانيًا ومعماريًا، تحت قيادة وإرشاد قداستكم الأبوية.

وأضاف المجمع فى بيانه “وبخصوص البيان الذي أرسله الراهب أثناسيوس الرياني، فهو يمثل رأي شخصي ولا يمثل رأي مجمع رهبان دير الأنبا مكاريوس السكندري وادي الريان الفيوم، والدير غير مسئول عن كل ما قاله في هذا البيان ولا يؤيده، ويعلن الخضوع الكامل لقداستكم”