لص سرق السيارة من الجيزة..و قُبض عليه في بورسعيد

جمال نوفل

تمكنت مباحث الضواحي من القبض علي شقي خطر اثناء قيادته سيارة ماركة كيا تحمل أرقام محافظة الجيزة و تبين من البيانات ان السيارة مبلغ بسرقتها لدي محافظة الجيزة .

و تمكن الملازم أول عدنان بركات – ضابط مباحث قسم شرطة الضواحى بمديرية امن بورسعيد من ضبط المدعو/ على على ابراهيم غندر – مقيم دائرة قسم الزهور – سبق اتهامة فى العديد من القضايا .. وذلك حال قيادتة السيارة رقم (ر ل 7894) كيا سيراتوا .. حيث حاول المذكور الهرب عند قيام الضابط بمحاولة ايقافة بأحد الأكمنة المنتشرة فى المدينة الا ان الضابط والقوات تمكنوا من ملاحقتة و ضبطة … وبالكشف عن السيارة قيادتة تبين انها مبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 3945 جنح امبابة – جيزة.

بمواجهة المتهم .. اعترف بقيامة بسرقة السيارة من ناحية محافظة الجيزة والحضور بها الى مدينة بورسعيد .

كلف اللواء/ فيصل دويدار مدير امن بورسعيد – ادارة البحث الجنائى بإستكمال الفحص والتحرى وفحص النشاط الإجرامى للمتهم المذكور واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة للتحقيق معه.