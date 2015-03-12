أخبار عاجلة

جامعة السويس: منى البرنس حصلت على «دورات رقص» بالخارج على نفقة الدولة -
بالصور.. وزير الإسكان يفتتح عددا من المشاريع الخدمية بسوهاج اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم» -
أسامة كمال: «اللي متغطي بأمريكا عريان».. وابن عمك الفتوة مش هيحميك مرتين -
أستاذة جامعة السويس: منتقدو رقصي وارتدائي المايوه «متأثرين بالفكر الوهابي» -
فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة -
بالفيديو.. خالد قمر يكشف «ألاعيب» شوقي السعيد الغريبة ضد المنافسين -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد البطاطس -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

لص سرق السيارة من الجيزة..و قُبض عليه في بورسعيد

Google+ Print
لص سرق السيارة من الجيزة..و قُبض عليه في بورسعيد لص سرق السيارة من الجيزة..و قُبض عليه في بورسعيد

المتهم

جمال نوفل

تمكنت مباحث الضواحي من القبض علي شقي خطر اثناء قيادته سيارة ماركة كيا تحمل أرقام محافظة الجيزة و تبين من البيانات ان السيارة مبلغ بسرقتها لدي محافظة الجيزة .

و تمكن الملازم أول عدنان بركات – ضابط مباحث قسم شرطة الضواحى بمديرية امن بورسعيد من ضبط المدعو/ على على ابراهيم غندر – مقيم دائرة قسم الزهور – سبق اتهامة فى العديد من القضايا .. وذلك حال قيادتة السيارة رقم (ر ل 7894) كيا سيراتوا .. حيث حاول المذكور الهرب عند قيام الضابط بمحاولة ايقافة بأحد الأكمنة المنتشرة فى المدينة الا ان الضابط والقوات تمكنوا من ملاحقتة و ضبطة … وبالكشف عن السيارة قيادتة تبين انها مبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 3945 جنح امبابة – جيزة.

بمواجهة المتهم .. اعترف بقيامة بسرقة السيارة من ناحية محافظة الجيزة والحضور بها الى مدينة بورسعيد .

كلف اللواء/ فيصل دويدار مدير امن بورسعيد – ادارة البحث الجنائى بإستكمال الفحص والتحرى وفحص النشاط الإجرامى للمتهم المذكور واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة للتحقيق معه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا