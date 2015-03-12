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ضبط 31 لفافة بانجو بحوزة عاطلين بعد تبادل لإطلاق النار بالأقصر

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ضبط 31 لفافة بانجو بحوزة عاطلين بعد تبادل لإطلاق النار بالأقصر ضبط 31 لفافة بانجو بحوزة عاطلين بعد تبادل لإطلاق النار بالأقصر

أرشيفية

ضبطت قوات الشرطة بمركز القرنة غرب الأقصر، اليوم الخميس، عاطلين بحوزتهما 31 لفة بانجو بعد تبادل لإطلاق النيران بالقرب من كمين الضبعية الأمني .

تلقى اللواء حسام المناوي، مدير أمن الأقصر، إخطارا من العميد أحمد شتا، رئيس المباحث الجنائية، يفيد بتمكن ضباط مباحث مركز شرطة القرنة بضبط عاطلين كانا يستقلان سيارة نصف نقل وبحوزتهما 31 لفافة من نبات البانجو المخدر .

وتبين أنه أثناء مرور المتهمين على كمين الضبعية الأمني استوقفتهما القوة الموجودة بالكمين فرفضا الوقوف فطاردتهما قوات الشرطة وتبادلا إطلاق النيران حتي استسلما في النهاية.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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