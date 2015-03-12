بالصور.. أول باحثة تحصل على رسالة الدكتوراة بكلية الأداب بالوادي الجديد‎

حصلت الباحثة رحاب فؤاد أحمد صبرة، المدرس المساعد بقسم المكتبات بكلية الأداب بالوادى الجديد، على رسالة الدكتوراة المقدمة بعنوان (العمل التطوعى بالمكتبات العامة دراسة للواقع والتخطيط للمستقبل ) بقسم المكتبات بكلية الآداب بالوادى الجديد.

وقال الدكتور هانى الفرنوانى، عميد كليه الاداب بالوادى الجديد، إن مناقشة رساله الدكتورة ستتم بكليه الاداب بالوادى الجديد لاول مرة واضاف أن لجنة المناقشة تضم كلاً من الدكتورة أمنه صادق استاذ المكتبات بجامعة المنوفية والدكتور خالد أبو عبدالفتاح استاذ المكتبات جامعة الفيوم ويشرف على الرساله كل من الدكتور شعبان عبد العزيز استاذ الكتبات بجامعة القاهرة والدكتور منصور سعيد استاذ المكتبات بجامعة اسيوط .

وفى نهاية المنافشة التى استنرت 3 ساعات اوصت الجنه المحكمه والمناقشة للباحثة/ رحاب فؤاد احمد صبرة المدرس المساعد بقسم المكتبات بكلية الاداب بالوادى الجديد الحصول على رساله الدكتوراة بتقدير ممتاز ونشر الرساله على مستوى الجامعات المصرية .