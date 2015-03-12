«المصرية لنقاد السينما» تكرم مصطفى قمر وأحمد رزق

قامت حملة «نورت مصر» بالتعاون مع “الجمعية المصرية للكتاب ونقاد السينماء”، مساء اليوم، بتكريم الفنانين مصطفى قمر وأحمد رزق، عن أعمالهم المميزة طوال مسيرتهم الفنية، وقد تخلل التكريم وصلة غنائية للفنانة الصغيرة نور المصري، وقد قامت بإنشاد بعض الأغانى الوطنية.

وقال الفنان أحمد رزق إن للإسكندرية معزة خاصة وكلنا مسئولين أن تكون من أهم مدن العالم، وهذا الهدف سهل، وليس من المهم أن نصل إلى هذا الهدف الأن ولكن فى المستقبيل القريب، وإذا طلب من أى مواطن لدعم السياحة فى البلاد فسيلبى النداء، وليس الفنانين فقط.

وأضاف مصطفى قمر أن الإسكندرية عشق فمن يولد فيها يحس أنه مولود فى مكان مختلف من حيث البحر وأهلها، وأطالب حملة نورت مصر أن تضع خطة تكون موجودة بها فى الشارع مثل حملات النظافة، ورسم جدريات، وإحترام المرور.