اليونيسف: حوالي 14 مليون طفل يعانون من الصراع في سوريا والعراق

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) اليوم الخميس ان حوالي 14 مليون طفل يعانون الآن من تصاعد الصراع في سوريا والعراق.

وبحسب ما ذكرت المنظمة، يواجه حوالي 5.6 مليون طفل سوري الوضع الأسوأ داخل البلاد، ويعيش حوالي قرابة 2 مليون طفل سوري كلاجئين في لبنان وتركيا والأردن وغيرها.

ومن ناحية أخرى، فإن الأزمة المتصاعدة فى العراق أجبرت أكثر من 2.8 مليون طفل على مغادرة منازلهم، بينما بقي العديد فى حصار بالمناطق التى تسيطر عليها جماعات مسلحة، وفقا للمنظمة.

وأسفر الصراع الدائر في سوريا، حيث بدأ فى مارس 2011، عن مقتل أكثر من 150 ألف وأكثر من 680 ألف جريح. وانتهت عدة جولات من المفاوضات السورية دون فائدة.

وبحسب إحصاءات الأمم المتحدة، هناك أطفال فى المناطق التى يسيطر عليها تنظيم الدولة الاسلامية فى العراق وسوريا يصل عمرهم إلى 12 عاما ويخضعون لتدريبات عسكرية ويستخدمهم التنظيم لتنفيذ عمليات انتحارية وغيرها.

وقال المدير التنفيذي للمنظمة انتوني ليك “في ظل دخول الأزمة عامها الخامس، فإن هذا الجيل من الأطفال لا يزال في خطر الفقدان في دوامة العنف- ليكرروا في الأجيال القادمة معاناتهم الشخصية.”

كما حثت المنظمة على الاستثمارات طويلة الأجل لمساعدة هؤلاء الاطفال فى التعليم والتدريب المهني وكذا الرعاية النفسية والمساعدة في دعم معيشتهم.