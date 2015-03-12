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مؤسسة النفط الليبية تكشف عن بيع النفط الخام بـ«طرق غير شرعية»

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مؤسسة النفط الليبية تكشف عن بيع النفط الخام بـ«طرق غير شرعية» مؤسسة النفط الليبية تكشف عن بيع النفط الخام بـ«طرق غير شرعية»

منشآت نفطية – أرشيفية

كشفت المؤسسة الوطنية للنفط في ‫ ‏ليبيا‬ (حكومية) عن بيع النفط الليبي عبر تجار مجهولين بطرق غير شرعية.

وقالت المؤسسة في بيان اليوم الخميس، من مقرها في طرابلس “نمى لعلم المؤسسة قيام بعض الوسطاء والسماسرة غير معروفي التوجه بعرض كميات من النفط الخام الليبي للبيع بطريقة غير شرعية في السوق النفطية”.

نبهت المؤسسة في بيانها إلى أنها “ستتخذ الاجراءات القانونية والقضائية للتصدي لأية محاولات من أية جهات أو أفراد في الداخل والخارج من الخروج عن الإطار القانوني في التعاملات التجارية بشأن بيع النفط الخام الليبي وعلى النحو الذي سارت عليه المؤسسة طيلة عقود مضت”.

وأوضحت المؤسسة أنها “تحتفظ بحقها في تحميل كافة المسئوليات والتبعات الناشئة عن أية إجراءات وبخلاف الأصول التعاقدية المعمول بها”.

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