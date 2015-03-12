استبعاد زيمبابوي من تصفيات كأس العالم 2018 نهائيا

(إفي): استبعد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الخميس زيمبابوي من التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018 بسبب عدم دفع ديون مستحقة للمدير الفني السابق لمنتخبها، البرازيلي جوزيه كلاوديني جورجيني.

وأوضحت اللجنة التأديبية التابعة للفيفا في بيان صدر اليوم الخميس أن "قرار الاستبعاد يأتي بسبب عجز الاتحاد الزيمبابوي لكرة القدم عن الإلتزام بتسديد مستحقات متأخرة لجورجيني في أعقاب قرار صدر في أغسطس عام 2012 بواسطة لجنة أوضاع اللاعبين التابعة للفيفا".

وكان قرار هذه اللجنة نهائيا وملزما، وإزارء عدم دفع الدين الاتحاد الزيمبابوي لمستحقات جورجيني، وفقا للمادة الـ64 من القانون التأديبي للفيفا، تم فتح تحقيق بناء على طلب من المدرب البرازيلي.

وفي أبريل عام 2013 فرضت اللجنة غرامة على الاتحاد الزيمبابوي ومنحته مهلة لمدة 60 يوما لتسديد نصف الدين لجورجيني و120 يوما من أجل تسديد المبلغ كاملا.

وبعد إنتهاء المهلتين، تم إرسال تحذيرات إلى الاتحاد الزيمبابوي ومُنح مهلة نهائية لمدة 60 يوما لدفع المستحقات للمدرب البرازيلي وإلا "سوف يتعرض لغرامة وقد يتم استبعادها من تصفيات مونديال 2018".

وجاء الاستبعاد دون الحاجة إلى اتفاق جديد للجنة التأديبية للفيفا، ولم يقدم الاتحاد الزيمبابوي طعنا في هذا القرار.