هاني ضاحي: تكلفة مشروعات النقل المطروحة بالمؤتمر الاقتصادي 21.6 مليار دولار

قال هاني ضاحي وزير النقل، إن مؤتمر “مصر المستقبل” بداية عودة الاستقرار الاقتصادي لما تتمتع به البلاد من عناصر جاذبة للاستثمارات.

وأضاف خلال حواره للحياة اليوم، من شرم الشيخ مقر المؤتمر الاقتصادي، مع الإعلامية لبنى عسل، أن الوزارة ستعرض مشروعات تخص السكة الحديد خلال المؤتمر، مشيرًا إلى أن هناك مشروعين لإنشاء موانئ برية في منطقة العاشر من رمضان و6 أكتوبر.

وسيتم استعراض مشاريع لإنشاء منطقة لوجيستية بمنطقة دمياط والاسكندرية خلال المؤتمر لتخفيف الازدحام بتلك المنطقة.

كما أنه سيطرح مشروعات في مجال النقل النهري خلال المؤتمر، ومنها استخدام النيل في النقل لتخفيف الازدحام في شوارع العاصمة.. مشيرا إلى أن المشروعات بتكلفة 21.6 مليار دولار.

وأكد أن هناك مشروع من الممكن التوقيع عليه عقب الانتهاء من المفاوضات الخاصة به اليوم مع موانئ دبي.. مشيرا إلى أنه سيتم العمل على تجهيز رصيف استقبال الغاز المسال بالتعاون مع وزارة البترول نهاية الشهر الجاري لتخزين الوقود كي يكون منطقة تجمع المواد البترولية داخليا وعلى مستوى العالم.

وقال إنه عقد اجتماع مع وزير الصناعة الباكستاني وعدد من الشركات العالمية لتنفيذ مشروعات في السكة الحديد، كما جرى اجتماع مع الجانب الصيني لبحث المشروعات المشتركة التي سيتم تنفيذها في مجال النقل والمواصلات.