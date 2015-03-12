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تداول نحو مليوني طن بموانئ البحر الأحمر خلال فبراير بزيادة 26.21%

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تداول نحو مليوني طن بموانئ البحر الأحمر خلال فبراير بزيادة 26.21% تداول نحو مليوني طن بموانئ البحر الأحمر خلال فبراير بزيادة 26.21%

موانئ البحر الأحمر

صرح عبد الرحيم مصطفى، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن معدل تداول البضائع العامة بموانئ البحر الأحمر خلال شهر فبراير بلغ 1 مليون و916 ألفا و503 أطنان وارد بزيادة قدرها 26.21% عن الفترة المثيلة للعام الماضى، حيث بلغ كمية الوارد للموانئ 1 مليون و264 ألفا و471 طنا وصادر 652 ألفا و32 طن بضائع عامة وتركز زيادة التداول بموانئ البحر الاحمر بموانئ الأدبية وسفاجا والسخنة، حيث حققت ميناء الأدبية كمية تداول 694112 طنا و252301 طن بميناء سفاجا و616762 طنا بميناء السخنة.

على جانب آخر تم تداول 33509 أطنان بضائع عامة بميناء بورتوفيق و121169 طن بوتاجاز بميناء الزيتيات و119250 طن فوسفات بميناء القصير و79400 طن بضائع عامة بميناء نويبع.

 

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