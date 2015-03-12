بالصور.. محافظ السويس يتابع مشروعات الصرف الصحي وكوبري المشاة بقرية جنيفة

قام اللواء العربى السروى، محافظ السويس، ظهر اليوم، يرافقه المهندس محمد مرسى السكرتير العام بجولة تفقدية لمشروعات الصرف الصحى بالقطاع الريفى، والتى بدأت بمحطة المعالجة الرئيسية لمياه الصرف الصحى بقرية جنيفة لخدمة جنيفة وكبريت والمناطق المجاورة لهما.

وأكد السروى أنه تم إنشاء 2 محطة رئيسية وفرعية بكل من قرية جنيفة وكبريت بتكلفة 14 مليون جنيه، سيتم ربطهما بالمحطة الرئيسية بعد انتهاء الأعمال بهما، مشيرا إلى أن محطة المعالجة ستقضى على مشاكل الصرف الصحى لقرية جنيفة وكبريت والقرى المجاورة لها بالقطاع الريفى. وتابع المحافظ والسكرتير العام والمسئولون عن المحطة التشغيل التجريبى الجاف والمياة الحلوة للمحطة بطاقة قدرها 8000 متر مكعب يوميا وبتكلفة 70 مليون جنيه.

وأكد المحافظ أن هناك زيارة للمحطة بعد 3 أسابيع للاطمئنان على الانتهاء من الأعمال المتبقة بالمحطة، وتحديد موعد لتشغيل المحطة رسميا. وصرح المحافظ بأنه سيتم توصيل الصرف الصحى لمنازل أهالى جنيفة والمناطق المجاورة لها بـ100 جنيه عن كل دور، مشيرا إلى أن المحطة سوف تستقبل مياه الصرف الصحى خلال شهرين من قرى جنيفة والمناطق المجاورة لها بكبريت المفارق وأبو عباس والزمارين وعزبة القفاصين وعزبة المطار وزرزارة.

وتفقد العربى السروى أعمال الإنشاءات لكوبرى المشاة بقرية جنيفة لخدمة أهالى القرية شرقا وغربا وطلاب المعهد الأزهرى بجنيفة بتكلفة 2 مليون جنيه، وأكد المحافظ الشركة المنفذة سرعة تركيب عدد 2 أسانسير بالكوبرى لخدمة كبار السن وذى الاحتياجات الخاصة.

ورافق المحافظ فى الجولة كلا من المهندس إبراهيم حسن رئيس حى الجناين، والمهندس حمدى المرسى نائب رئيس شركة المقاولات المصرية، والمهندس صابر درويش رئيس قطاع المشروعات بالشركة، والمهندس شكرى حسن مدير عام الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لفرع السويس.