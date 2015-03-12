بعد إيراداته التاريخية.. ديزنى تعلن تقديم جزءً ثانيًا لفيلم”FROZEN”

كشفت شركة ديزنى عن إعدادها لتقديم جزئا ثانيا من فيلم الرسوم المتحركه “ملكة الثلج_frozen”، بعدما حصد الأول على إيرادات وصلت إلى المليار دولار امريكى،وأصبح فيلم الرسوم الأعلى إيرادا بتاريخ السينما.

الفيلم مستوحى عن القصة الخرافية “ملكة الثلج” للكتاب الدنماركي هانس كريستيان أندرسن، ويؤدى أصوات الشخصيات النجوم كريستين بيل ،جوش جاد ،أدينا منزل ،جوناثان غروف ،وسانتينو فونتانا،و يروي الفيلم قصة أميرة شجاعة تذهب في رحلة ملحمية برفقة تاجر ثلج وحيوان رنة للبحث عن أختها.

الفيلم بدأ الإعداد له في 2011،وكتب السيناريو وأخرجه الثنائى جينيفر لي وكريس بك ،وقام كريستوف بيك بوضع موسيقاه ، بينما تولى روبرت لوبيز ووكريستين اندرسون لوبيز بكتابة وتلحين الأغاني.

وعرض ملكة الثلج لأول مرة في مسرح الكابيتان يوم 19 نوفمبر 2013، وطرح في دور السينما يوم 27 نوفمبر. وقد حصل الفيلم على اكثر من مليار دولار في جميع أنحاء العالم، 284 مليون دولار منها كانت في الولايات المتحدة وكندا؛ وقد لاقى إشادة من النقاد العالميين، واعتبره الكثير من النقاد أفضل فيلم موسيقى تقدمه ديزني.

> و فاز الفيلم بجائزة الجولدن جلوب كأفضل فيلم رسوم متحركة ،وجائزتي جمعية نقاد البث السينمائي كأفضل فيلم رسوم متحركة وأفضل أغنية أصلية “أطلقي سرك”،و بجائزة الأوسكار لافضل فيلم رسوم متحركة وافضل اغنية ايضا،كما فاز بجائزة الأكاديمية البريطانية للافلام جوائز الأكاديمية البريطانية للأفلام، و جائزة آني، وجائزة ستالايت.