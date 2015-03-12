أخبار عاجلة

فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة -
بالفيديو.. خالد قمر يكشف «ألاعيب» شوقي السعيد الغريبة ضد المنافسين -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد البطاطس -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
بعد اصطدام سيارة بامرأة حامل.. محتجون يقطعون طريق "بلبيس - الشرقية" -
محافظ دمياط يبحث قرار غلق المقاهي مع النواب -
تشكيل لجنة لتسهيل إنهاء الإجراءات أراضي المستثمرين بسوهاج -
«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية -
«صحة البرلمان»: قانون التأمين الصحي الجديد أمامه 10 سنوات لتطبيقه -
محافظ دمياط يبحث آلية تسديد مديونيات المخابز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

بعد إيراداته التاريخية.. ديزنى تعلن تقديم جزءً ثانيًا لفيلم”FROZEN”

Google+ Print
بعد إيراداته التاريخية.. ديزنى تعلن تقديم جزءً ثانيًا لفيلم”FROZEN” بعد إيراداته التاريخية.. ديزنى تعلن تقديم جزءً ثانيًا لفيلم”FROZEN”

كشفت شركة ديزنى عن إعدادها لتقديم جزئا ثانيا من فيلم الرسوم المتحركه “ملكة الثلج_frozen”، بعدما حصد الأول على إيرادات وصلت إلى المليار دولار امريكى،وأصبح فيلم الرسوم الأعلى إيرادا بتاريخ السينما.

الفيلم مستوحى عن القصة الخرافية “ملكة الثلج” للكتاب الدنماركي هانس كريستيان أندرسن، ويؤدى أصوات الشخصيات النجوم كريستين بيل ،جوش جاد ،أدينا منزل ،جوناثان غروف ،وسانتينو فونتانا،و يروي الفيلم قصة أميرة شجاعة تذهب في رحلة ملحمية برفقة تاجر ثلج وحيوان رنة للبحث عن أختها.

الفيلم بدأ الإعداد له في 2011،وكتب السيناريو وأخرجه الثنائى جينيفر لي وكريس بك ،وقام كريستوف بيك بوضع موسيقاه ، بينما تولى روبرت لوبيز ووكريستين اندرسون لوبيز بكتابة وتلحين الأغاني.

وعرض ملكة الثلج لأول مرة في مسرح الكابيتان يوم 19 نوفمبر 2013، وطرح في دور السينما يوم 27 نوفمبر. وقد حصل الفيلم على اكثر من مليار دولار في جميع أنحاء العالم، 284 مليون دولار منها كانت في الولايات المتحدة وكندا؛ وقد لاقى إشادة من النقاد العالميين، واعتبره الكثير من النقاد أفضل فيلم موسيقى تقدمه ديزني.
> و فاز الفيلم بجائزة الجولدن جلوب كأفضل فيلم رسوم متحركة ،وجائزتي جمعية نقاد البث السينمائي كأفضل فيلم رسوم متحركة وأفضل أغنية أصلية “أطلقي سرك”،و بجائزة الأوسكار لافضل فيلم رسوم متحركة وافضل اغنية ايضا،كما فاز بجائزة الأكاديمية البريطانية للافلام جوائز الأكاديمية البريطانية للأفلام، و جائزة آني، وجائزة ستالايت.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا