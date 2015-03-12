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ارتفاع عدد ضحايا حادث التصادم بالوادي الجديد إلي 5 وفيات و9 مصابين

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ارتفاع عدد ضحايا حادث التصادم بالوادي الجديد إلي 5 وفيات و9 مصابين ارتفاع عدد ضحايا حادث التصادم بالوادي الجديد إلي 5 وفيات و9 مصابين

12 مارس 2015 | 9:45 مساءً

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أرشيفية

أرشيفية

ارتفع عدد ضحايا حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الداخلة – الفرافرة بالوادي الجديد إلي 5 ضحايا بعد وفاة حالة جديدة داخل غرفة عمليات مستشفي الداخلة المركزي بسبب إصابته بنزيف حاد داخلي وهو “محمد عربي محمد”.

كان طريق الفرافرة – الداخلة بالوادي الجديد قد شهد، مساء اليوم، حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص أمام قرية أبومنقار بمركز الفرافرة وأسفر عن مصرع 4 وإصابة 10 آخرين، وارتفع عدد ضحايا الحادث إلي 5 بعد وفاة حالة جديدة فى  انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بطريق الفرافرة – الداخلة بالقرب من قرية أبومنقار التابعة لمركز الفرافرة ،اسفر عن مصرع 4 أشخاص وهم كل من ”​مصطفي علي ​​أيوب فرج، ​​مدرس بمدرسة الفرافرة للتعليم الأساسي – محمد يوسف عدلان، 30 سنة، مدرس بمدرسة أبو منقار – يسري محمد أحمد، 31 سنة، مدرس بمدرسة أبومنقار – أسماء محسوب، موجهة بالتعليم الزراعي من أبناء مركز الخارجة بالتربية والتعليم، وإصابة 10 آخرين وهم عبد الرؤوف هلال عدوي ومحمد عربي محمد وياسمين مصطفي محمود و صباح مصطفي محمود واميرة مصفي جمال و حميدة سيد محمد ومصطفي احمد مهدي و ايمن احمد مهدي وجميعهم من أبناء مركز الداخلة وعثمان عبد الله و محمد احمد شعراوي من مركز الفرافرة.

2015-03-12

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