أخبار عاجلة

جامعة السويس: منى البرنس حصلت على «دورات رقص» بالخارج على نفقة الدولة -
بالصور.. وزير الإسكان يفتتح عددا من المشاريع الخدمية بسوهاج اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم» -
أسامة كمال: «اللي متغطي بأمريكا عريان».. وابن عمك الفتوة مش هيحميك مرتين -
أستاذة جامعة السويس: منتقدو رقصي وارتدائي المايوه «متأثرين بالفكر الوهابي» -
فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة -
بالفيديو.. خالد قمر يكشف «ألاعيب» شوقي السعيد الغريبة ضد المنافسين -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد البطاطس -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

سفير إيران بلبنان: التصريحات حول إحياء الإمبراطورية الفارسية "محرفة"

Google+ Print
سفير إيران بلبنان: التصريحات حول إحياء الإمبراطورية الفارسية "محرفة" سفير إيران بلبنان: التصريحات حول إحياء الإمبراطورية الفارسية "محرفة"
قالت السفارة الإيرانية فى لبنان إن تصريحات المستشار الإيرانى على يونسى (بشأن إعادة إحياء الإمبراطورية الفارسية وأن بغداد هى عاصمتها) قد تم تحريفها بالكامل تحريفا ممنهجا.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامى فى السفارة الإيرانية فى بيروت اليوم "إن بعض وسائل الإعلام تناقلت فى الأيام الماضية أخبار لا تمت الى الحقيقة بصلة، حول تصريحات منسوبة إلى مستشار الرئيس الإيراني".

واعتبرت السفارة أن تحريف هذه التصريحات ونشرها بشكل لا يمت إلى الحقيقة بصلة، وتفسيرها تفسيرا عشوائيا، إنما جاء فى إطار تكريس ظاهرة الخوف من الإسلام والخوف من إيران فى المنطقة، والغرض من ذلك إثارة الخلافات بين دول المنطقة. على حد قولها

وقالت إن مبادئ السياسة الخارجية الإيرانية تقوم على أساس احترام القواعد الدولية، وهى ترى أن عهد الإمبراطوريات قد ولى إلى غير رجعة، ثم إن ثورة آيه الله الخمينى والشعب الإيرانى قامت أساسا على مبدأ التصدى ومواجهة المشروع التوسعى لقوى الاستكبار والاستعمار العالمي.

وأضافت السفارة : إن منطقة الشرق الأوسط تشهد فى الوقت الراهن ظروفا صعبة وخطيرة للغاية، إذ تعمد الجماعات الإرهابية المدعومة من الكيان الصهيونى إلى استهداف الأمن والإستقرار فى جميع الدول،
>واختتمت السفارة الإيرانية بيانها بالقول : من هنا فإن على جميع الدول أن توظف قدراتها وطاقاتها لمواجهة الأهداف المشؤومة التى تتطلع إليها إسرائيل والتيارات الإرهابية بدل التناحر فى ما بينها".

وكانت وكالة إيرانية قد نسبت لمستشار الرئيس الإيرانى على يونسى إن إيران إمبراطورية وكانت دوما عاصمتها بغداد .
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365