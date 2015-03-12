تعرفي على أسرار العناية ببشرتك شتاءً

الوصفة السرية الأولى

يتسبب انخفاض الحرارة خلال الأيام الباردة في تخفيض إنتاج البشرة للدهون، الأمر الذي يتفاوت حسب نوع البشرة، ويصبح من الضروري ترطيب البشرة بصورة دورية.

وعادة ما يساعد استخدام مستحضر عناية بالبشرة غني بالحليب مثل "نيڤيا كريم" ولوشن الترطيب المغذي "NIVEA Nourishing Body Lotion" في ترطيب البشرة وإنعاشها طوال اليوم. إذ تساهم بنيتها الكريمية الغنية في توفير الكمية اللازمة من الترطيب للبشرة.

وخاصة على الأجزاء الحساسة مثل منطقة الأنف وحول العينين والتي تتأثر بدرجة كبيرة بانخفاض الحرارة. ويساعد استخدام مجموعة "نيڤيا" للعناية اليومية الأساسية الغنية بمستحضر هيدرا IQ في توفير كافة عناصر الترطيب والنعومة، فيما يقوم عامل الحماية من أشعة الشمس SPF 30 على حمايتها من الآثار الضارة للأشعة فوق البنفسجية، والتي قد تخترق البشرة من تحت المكياج وتسبب تضررها.

الوصفة السرية الثانية

عندما تشعر المرأة بالبرد عادة ما تكون درجة حرارة بشرتها أدنى بمقدار ثلاثة درجات مقارنة بالرجل، ولا شيء أفضل من الاستمتاع بحمام دافئ خلال هذه الفترة من العام. تنفسي بعمق، استرخي ودللي نفسك في المياه الدافئة لأنها سوف تزيل التوتر من عضلاتك وتساهم في تحسين صحتك. ويمكن لأصحاب البشرة شديدة الجفاف الاستفادة من منتجات الاستحمام الغنية بالزيوت النباتية. كما يعتبر استخدام جل الاستحمام "NIVEA Crème ShowerGel" مهماً إذ يحتوي بعض مكونات "كريم نيڤيا"، ويقوم بغمر بشرتك برغوة غنية ورائحة عطرية فريدة. ويفضل استخدام لوشن مرطب مباشرة بعد الاستحمام لتقليل الشعور بعدم الراحة لمدة 24 ساعة. من خلال لوشن الجسم خلال الاستحمام من "نيڤيا" (NIVEA In-shower Body Lotion) والمعد خصيصاً للبشرة الجافة ليحافظ على بشرتك ناعمة ونضرة.

كما ينصح بعدم فرك البشرة بالمنشفة بل وضعها على البشرة بلطف وتركها تمتص المياه، حتى لا تجرديها من الفوائد التي اكتسبتها خلال الاستحمام بالزيوت.

الوصفة السرية الثالثة

يمكن ترطيب البشرة بلوشن غني مثل لوشن زبدة الكاكاو الجديد من "نيڤيا" (NIVEA CocoaButter، لوشن التغذية المكثف الذي يضاعف تأثير حمام البخار المفيد للبشرة وينشط الدهون التي تحميها من الجفاف. وتعمل تركيبته الغنية المكوّنة من زبدة الكاكاو وفيتامين E على ترطيب البشرة وجعلها أكثر إشراقاً ونضارة طوال اليوم. كما تمتص البشرة اللوشن الغني برائحة الكاكاو الفوّاحة بسرعة من دون بقاء أي أثر للزوجة.

الوصفة السرية الرابعة

يجب زيادة كمية استهلاكك من الماء إلى ثمانية أكواب على الأقل يومياً للمحافظة على ترطيب البشرة والجسم.

النتيجة

إن اتباع هذه الإرشادات سوف يساعدكم على الاحتفاظ بصحة وترطيب بشرتكم خلال فصل الشتاء. وسوف تتمتعون بطاقة أكبر وتوتر أقل وبشرة غنية بالترطيب وأكثر نعومةً لتستمتعوا بأجواء هذا الفصل بشكل كامل.