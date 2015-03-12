مكياج خاص لعمامة نقش الفهد الفخمة

حظيت العمامة المطبّعة بنقوش الحيوانات، لا سيّما الفهد، رواجاً كبيراً بين محبّات العمامة لفخامتها ونقشتها المميّزة.

فهي بألوانها تناسب معظم الإطلالات والألوان، من دون أن تشكّل حاجزاً عند تنسيقها مع اللوك الكامل.

هذه العمامة، وبرغم أنها فرضت وجودها في عالم الأزياء، لم تفرض ـ في المقابل ـ قيوداً خاصّة على المكياج، بل اكتفت بشرط واحد هو حدة المكياج وقوته، بما يتناسب مع قوة الإطلالة نفسها بنقشة الفهد.

في هذا الإطار، كانت خيارات الألوان واسعة أمامك عند اختيار هذا اللوك، ومنها المكياج البنفسجيّ القويّ، الذي يتميّز بسحر خاصّ وجذاب.



ولتطبيق هذا المكياج، إليك 7 خطوات سهلة:

1- استعيني بالمرطّب قبل تطبيق المكياج لإضفاء تألّق على بشرتك.

2- استخدمي كريم التصحيح على وجهك ورقبتك بشكل متساوٍ وبلون يليق بلون بشرتك.

3- طبّقي ظلال العيون البنفسجية مع القليل من الفضيّ عند الزاوية الداخلية للعين.

4- القليل من الذهبي اللامع على جفنيك العلويَّين، وتحت حاجبيك، سيُضفي إطلالة العين مميّزة.

5- طبّقي الأي لاينر على العين كاملة، ولا تنسي الماسكرا، فهي تمنح العين جمالاً مميزاً.

إليك النموذج المصور لتطبيق الأي لاينر:



6- استخدمي بودرة الخدود الخوخيّة التي تليق باللون البنفسجي.

7- أحمر الشفاه باللون الأحمر القاتم يُعتبر مناسباً لإطلالة نقشة الفهد.

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