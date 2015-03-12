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بالصور.. غرق ميدان الساعة بالإسكندرية عقب انفجار ماسورة مياه

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بالصور.. غرق ميدان الساعة بالإسكندرية عقب انفجار ماسورة مياه بالصور.. غرق ميدان الساعة بالإسكندرية عقب انفجار ماسورة مياه

غرق ميدان الساعة بالإسكندرية عقب انفجار ماسورة مياه

انفجرت ماسورة مياه فى ميدان الساعة، شرق الإسكندرية، فى تمام الساعة الرابعة عصراً، مما ترتب عليه إرتفاع منسوب المياه إلى 30 سم ولم يتوجه أى مسئول إلى مكان الواقعة إلا بعد مرور ساعة كاملة.

واختلط مياه الشرب بمياه الصرف الصحى وقد غرقت المحالات التجارية الكائنة بالمنطقة، وعند وصول سيارات نزح المياه وصل منسوب المياه الأن 10سم، وجارى حل المشكلة.

وناشد محمد إسماعيل، أحد أصحاب المحلات التجارية فى المنطقة، المسئولين بضرورة حل المشكلة بطريقة سريعة، ومحاسبة المسئول عن هذه الكارثة، وتسأل “من سيقوم بدفع ثمن بضاعتى التى تلفت”.

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