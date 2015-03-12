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بالصور..مغسلة ملابس متنقلة لخدمة عديمي المسكن في أستراليا

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بالصور..مغسلة ملابس متنقلة لخدمة عديمي المسكن في أستراليا بالصور..مغسلة ملابس متنقلة لخدمة عديمي المسكن في أستراليا

أطلق شابان استراليا في العشرين من عمرهما مشروعا في  أغسطس الماضي تحت اسم Orange Sky Laundry ، وهو عبارة عن شاحنة صغيرة مدهشة بداخلها غسالات وآلات تنشيف للملابس، واستوحيا الشابان المشروع من أغنية للمغني البريطاني أليكسي مردوخ، والتى وصفها الكثيرون أنها مبادرة رائعة تتيح لعديمي المسكن في المدينة أن يغسلوا ثيابهم مجانا.

وقد لاقت هذه المبادرة إقبالا كبيرا في بريزبان، مما شجع الشابين على إطلاق شاحنة صغيرة أخرى من أجل عديمي السكن تجوب شوارع كيرنز.

وحسب مؤسسة Homelessness Autralia فإن هناك أكثر من 100000 من عديمي السكن في أستراليا، من بينهم 20000 تقريبا في ولاية كوينزلاند حيث توجد مدينتي بريزبان وكيرنز.

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