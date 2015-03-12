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عربية تهتك عرض أسيوي بالإكراه

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عربية تهتك عرض أسيوي بالإكراه عربية تهتك عرض أسيوي بالإكراه

أحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات، أمس، شابة عربية عاطلة عن العمل، تحرشت بسائق آسيوي داخل مصعد بناية، وهتكت عرضه بالإكراه توطئة لسرقة محفظته التي كان بداخلها نحو 10 آلاف درهم، مستغلة أسلوبها الإجرامي في السرقة من خلال خفة يديها، وفق ما علمت النيابة من المبلغ.

في التفاصيل، ذكر المتحرش به البالغ من العمر 45 عاماً، للنيابة، أنه تفاجأ بالمتهمة تطرق باب مركبته أثناء وجوده فيها، لتنبيهه، وتحدثت إليه طالبة منه مساعدتها في نقل أغراضها من الشقة القريبة من مكان وجودهما، موضحاً أنه لم يمانع، وترجل من مركبته ورافقها إلى تلك البناية، حتى وصلا المصعد، وهناك راحت المتهمة تتحرش به وتضمه.

وأضاف: «حاولت إبعادها عني غير مرة، لكنها كانت متمادية ومصرة على التحرش بي، وكانت تقول عبارات باللغة العربية تدل على أنها تعاني خلافات أسرية وعاطفية مع زوجها، وبقيت على هذه الحال إلى أن وصلنا إلى الطابق الثالث، حيث خرجت مسرعاً باتجاه مركبتي، لأفاجأ باختفاء محفظتي التي كان داخلها 6400 درهم، و1100 دولار أميركي، علماً أنني لم أشعر بأنها مدت يدها إلى جيبي لتسرقني من مهارتها وخفة يديها في الانتشال».

 

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