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ختام الدورة التدريبية القضائية للدول الأفريقية الناطقة باللغة الفرنسية

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ختام الدورة التدريبية القضائية للدول الأفريقية الناطقة باللغة الفرنسية ختام الدورة التدريبية القضائية للدول الأفريقية الناطقة باللغة الفرنسية


> شارك اليوم الخميس الموافق 12 مارس 2015، الوزير المفوض محمد خليل نائب الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في حفل ختام الدورة التدريبية التي نظمتها الوكالة لعدد من الكوادر القضائية بالدول الإفريقية الناطقة باللغة الفرنسية (لعدد 23 قاضي من 10 دول) في تخصص (القضاء المدني/القضاء الإداري) خلال الفترة من 1 إلي 12 مارس 2015، وذلك بالتعاون مع المركز القومي للدراسات القضائية.

وفي كلمة السفير د. حازم فهمي الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والتي ألقاها نيابة عن سيادته وزير مفوض/ محمد خليل نائب الأمين العام للوكالة قدم خلالها الشكر للمستشار  د. فتحي المصري مساعد وزير العدل لشئون المركز القومي للدراسات القضائية والسادة العاملين بالمركز علي البرنامج المميز وحسن تنظيم الدورة.

وأشاد خليل بإمكانيات المركز القومي للدراسات القضائية في المجال التدريبي والخبرة المصرية العريقة في هذا المجال، وثمن التعاون القائم مع المركز الذي شهد العام الجاري تنظيم دورة تدريبية لدول حوض النيل وأخري للدول الإفريقية الناطقة باللغة الإنجليزية إلي جانب الدورة الحالية، كما قدم الشكر للسادة القضاة المشاركين من الدول الإفريقية علي المجهود الذي بذلوه خلال الدورة، مشيرا إلي أهمية تنظيم مثل هذه الدورات التي تساهم في دفع علاقات التعاون في المجال القضائي بين والدول الإفريقية وما توفره من تبادل الخبرات وتعزيز التنمية في القارة الإفريقية.

كما أعرب المشاركون بالدورة عن شكرهم وتقديرهم العميق لوزارة الخارجية ممثلة في الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية وكذلك المركز القومي للدراسات القضائية، علي البرنامج التدريبي القيم كما وجهوا شكرهم للحكومة المصرية والشعب المصري علي حفاوة الاستقبال.

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