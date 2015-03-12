السفارة المصرية في نيجيريا تستقبل بعثة المنتخب المصري لتنس الطاولة



> بدأت فعاليات بطولة لاجوس المفتوحة لتنس الطاولة والتي تقام في ولاية لاجوس جنوب نيجيريا خلال الفترة من 10 – 14 مارس بمشاركة لاعبين من دول مصر ونيجيريا وروسيا والبرتغال والكونغو الديمقراطية والكاميرون وبنين وتوجو وجيبوتي وسيراليون، وقد حرصت السفارة المصرية علي الحضور ومتابعة مباريات الفريق الذي قدم أداءً متميزاً خلال الأدوار الأولى التمهيدية.

وكان في استقبال البعثة لدي وصولها إلي مطار لاجوس ممثل السفارة من أبوجا للاطمئنان علي سلامة وصولهم، وكذا الإشراف على الترتيبات الخاصة بالفريق، حيث وصلت بعثة المنتخب القومي المصري برئاسة د.علاء مشرف رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة وضمت 12 لاعباً ولاعبة للمشاركة بمختلف فعاليات البطولة وهي فردي رجال ونساء وزوجي رجال ونساء وفردي تحت 21 عام رجال وسيدات، لتكون بذلك البعثة المصرية أكبر البعثات المشاركة في البطولة بعد الدولة المضيف نيجيريا.

وشهدت فعاليات اليوم الأول من البطولة اجتياز كافة اللاعبين المصريين للأدوار التمهيدية وعبورهم للمرحلة الثانية المؤهلة لنهائيات البطولة المقرر عقدها يوم 12 الجاري لمسابقات الفردي تحت 21 عام، ويوم 14 الجاري لمسابقات الفردي والزوجي سيدات ورجال.