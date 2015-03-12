أخبار عاجلة

جامعة السويس: منى البرنس حصلت على «دورات رقص» بالخارج على نفقة الدولة -
بالصور.. وزير الإسكان يفتتح عددا من المشاريع الخدمية بسوهاج اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم» -
أسامة كمال: «اللي متغطي بأمريكا عريان».. وابن عمك الفتوة مش هيحميك مرتين -
أستاذة جامعة السويس: منتقدو رقصي وارتدائي المايوه «متأثرين بالفكر الوهابي» -
فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة -
بالفيديو.. خالد قمر يكشف «ألاعيب» شوقي السعيد الغريبة ضد المنافسين -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد البطاطس -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

وزير الاتصالات: نجري لقاءات مع الوفود العربية بشرم الشيخ لمناقشة المشروعات المطروحة

Google+ Print
وزير الاتصالات: نجري لقاءات مع الوفود العربية بشرم الشيخ لمناقشة المشروعات المطروحة وزير الاتصالات: نجري لقاءات مع الوفود العربية بشرم الشيخ لمناقشة المشروعات المطروحة

وزير الاتصالات خالد نجم

قال المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات، إن المؤتمر بدأ بالفعل اليوم، حيث هناك لقاءات تجرى حاليا مع الوفود العربية منذ الصباح.. مضيفا أن الوزارة لديها ثلاث مشروعات في مجال الاتصالات ستعود بالفائدة كبيرة على الاقتصاد المصري.

وأوضح خلال حواره للحياة اليوم، من شرم الشيخ مع الإعلامية لبنى عسل، أن هناك مشروع سيطرح خلال المؤتمر خاص بالبار تكنولوجي في العاشر من رمضان وبني سويف وأسيوط وأسوان وبرج العرب.

ومشروع آخر خاص بميكنة السجل المدني والتوثيق العقاري؛ نظرا لأهمية هذه الخدمة للمواطنين لتوفير الراحة لدى المواطنين ليعود عليهم بالنفع في كافة الخدمات الحكومية المقدمة لهم في حياتهم.

وأكد أن الاستمرارية في تلك المشروعات هي كلمة السر في قوة ومصداقية المشروع.

وقال وزير الاتصالات “أتمنى أن يتم القضاء على العمليات الروتينية التي تواجه المستثمر وعلى دور هام لإنهاء جميع المشاكل التي تواجههم من خلال قانون الاستثمار الجديد”.

وأكد أن الوفود المشاركة أبدت رغبتها في الاستثمار داخل وقال إن مصر جاذبة بالفعل.

وحول القلق من الإجراءات والمعوقات التي تواجه المستثمرين أكد وزير الاتصالات أن الانتهاء من إنجاز المشروع هو النجاح المراد تحقيقه.

وقال إن أجندة المؤتمر فيما يخص قطاع الاتصالات والتكنولوجيا المعلوماتية عليها إقبال كبير من الوفود المشاركة في المؤتمر الاقتصادي.. موضحا أن هناك وفد من وزارة الاتصالات منذ أسبوع في شرم لتوفير جميع وسائل الاتصال لجميع الحاضرين من وفود وإعلاميين.

وأكد أن قطاع الاتصالات قادر على تحقيق معدلات نمو أفضل مما حققه قبل عام 2010، وأن تحسين خدمة الموبايل والانترنت هو أولى أهدافه منذ توليه منصب وزير الاتصالات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم»

الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم»

فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة

فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة

«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية

«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية

بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا

بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا