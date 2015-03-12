وزير الاتصالات: نجري لقاءات مع الوفود العربية بشرم الشيخ لمناقشة المشروعات المطروحة

قال المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات، إن المؤتمر بدأ بالفعل اليوم، حيث هناك لقاءات تجرى حاليا مع الوفود العربية منذ الصباح.. مضيفا أن الوزارة لديها ثلاث مشروعات في مجال الاتصالات ستعود بالفائدة كبيرة على الاقتصاد المصري.

وأوضح خلال حواره للحياة اليوم، من شرم الشيخ مع الإعلامية لبنى عسل، أن هناك مشروع سيطرح خلال المؤتمر خاص بالبار تكنولوجي في العاشر من رمضان وبني سويف وأسيوط وأسوان وبرج العرب.

ومشروع آخر خاص بميكنة السجل المدني والتوثيق العقاري؛ نظرا لأهمية هذه الخدمة للمواطنين لتوفير الراحة لدى المواطنين ليعود عليهم بالنفع في كافة الخدمات الحكومية المقدمة لهم في حياتهم.

وأكد أن الاستمرارية في تلك المشروعات هي كلمة السر في قوة ومصداقية المشروع.

وقال وزير الاتصالات “أتمنى أن يتم القضاء على العمليات الروتينية التي تواجه المستثمر وعلى الحكومة دور هام لإنهاء جميع المشاكل التي تواجههم من خلال قانون الاستثمار الجديد”.

وأكد أن الوفود المشاركة أبدت رغبتها في الاستثمار داخل مصر وقال إن مصر جاذبة بالفعل.

وحول القلق من الإجراءات والمعوقات التي تواجه المستثمرين أكد وزير الاتصالات أن الانتهاء من إنجاز المشروع هو النجاح المراد تحقيقه.

وقال إن أجندة المؤتمر فيما يخص قطاع الاتصالات والتكنولوجيا المعلوماتية عليها إقبال كبير من الوفود المشاركة في المؤتمر الاقتصادي.. موضحا أن هناك وفد من وزارة الاتصالات منذ أسبوع في شرم لتوفير جميع وسائل الاتصال لجميع الحاضرين من وفود وإعلاميين.

وأكد أن قطاع الاتصالات قادر على تحقيق معدلات نمو أفضل مما حققه قبل عام 2010، وأن تحسين خدمة الموبايل والانترنت هو أولى أهدافه منذ توليه منصب وزير الاتصالات.