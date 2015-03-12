محافظ المنوفية يخصم 3 أيام من رئيس الوحدة المحلية بشنوان فى جولة مفاجئة

قام الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية بجولة ليلية مفاجئة بدأت من الثانية والنصف صباحا، حيث حرر خلال جولته محضر مخالفة سوبر ماركت الغرباوى، والمقهى المجاور له، وذلك بميدان الفلاح بحى قبلى بمدينة شبين الكوم.

وخصم محافظ المنوفية ثلاثة أيام لرئيس الوحدة المحلية بشنوان، وذلك إثر ملاحظة تعطل أعمدة الإنارة فى طريق شبين الكوم شنوان .

وفى حوالى الرابعة صباح الخميس تفقد عبد الباسط مستشفى الباجور العام وقرر مكافأة مدير المستشفى وطبيبة الاستقبال، نظرا لانتظام العمل بالمستشفى ونظافة الحجرات وتواجد طبيبة الاستقبال.