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تعيين اللواء السيد سعيد سكرتيرا مساعدا لمحافظة أسيوط

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تعيين اللواء السيد سعيد سكرتيرا مساعدا لمحافظة أسيوط تعيين اللواء السيد سعيد سكرتيرا مساعدا لمحافظة أسيوط
أصدر اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية قراراً رقم 88 لسنة 2015م بتعيين اللواء السيد السيد حسن سعيد من العاملين بالدرجة العالية بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية للعمل سكرتيراً مساعداً لمحافظة أسيوط لمدة عام.

وكان اللواء السيد سعيد يشغل منصب رئيس مركز ومدينة قلين بكفر الشيخ قبل أن يقيله المهندس سعد الحسينى محافظ كفر الشيخ الأسبق، ثم عٌين رئيساً لحى الزهور بمحافظة بورسعيد ورئيساً لمركز ومدينة مطوبس، إلى أن أقاله المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ السابق من منصبه كرئيس مدينة مطوبس ونقله للعمل بالديوان العام بالمحافظة.

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