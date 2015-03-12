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محافظ الدقهلية يصرف إعانة مالية لأرملة ضحية توزيع أسطوانات البوتاجاز

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محافظ الدقهلية يصرف إعانة مالية لأرملة ضحية توزيع أسطوانات البوتاجاز محافظ الدقهلية يصرف إعانة مالية لأرملة ضحية توزيع أسطوانات البوتاجاز
قرر المحاسب حسام الدين إمام محافظ الدقهلية، صرف إعانة مالية قدرها 3 آلاف جنيه لزوجة المواطن محمد الأنصارى رشاد، والذى توفى أثناء توزيع أسطوانات البوتاجاز بقرية لسا مركز الجمالية بمحافظة الدقهلية الأسبوع الماضى.

ووجه المحافظ لوكيل وزارة التضامن الاجتماعى لاتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح ملف لزوجة المواطن المذكور لصرف معاش ضمان اجتماعى لإعانتها على مواصلة الحياة وتوفير معيشة كريمة لها.

ويشار إلى أن محافظ الدقهلية قد وجه لقيام لجنة من التضامن الاجتماعى ورئاسة مدينة الجمالية للانتقال الفورى لتقديم واجب العزاء لأرملة المتوفى وتوفير كافة أوجه الرعاية اللازمة لها.

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مصر 365