جامعة المنيا تكرم الفائزين فى ملتقى نوادى العلوم

تكريم الفائزين فى ملتقى نوادى العلوم

تحت رعاية الدكتور جمال أبو المجد القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا كرم الدكتور أحمد كامل نعمان نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب المبدعين والمبتكرين فى ملتقيات نادى العلوم على مستوى الجمهورية.>شمل التكريم الطلاب الخمسة طلاب الفائزين بالمركز الثانى فى ملتقى أسوان لنوادى العلوم والذى شاركت فيه الجامعات المصرية خلال شهر فبراير الماضى وتكريم الطالبات الفائزات بالمركز الأول فى أسبوع الفتيات الذى عقد بجامعة المنصورة فى مجال البرمجيات وذلك بمبالغ مالية وشهادات تقدير.

حضر حفل التكريم حبشى مصيلحى مدير عام رعاية الشباب وأمير ماهر إسحق مسئول نادى العلوم بالجامعة اللذان تم تكريمهما مع الفائزين.

19 كلية تشارك فى تأليف قصص الخيال العلمى

>وشاركت 19 من كليات جامعة المنيا فى مسابقة تأليف قصص الخيال العلمى من وحى فكر الطلاب التى نظمها نادى العلوم تحت رعاية الدكتور جمال أبو المجد القائم بأعمال رئيس الجامعة وحكم المسابقة الدكتورة عازة سلام الأستاذ بكلية التربية والدكتور حسام الزمبيلى الأستاذ بكلية الطب بمقر نادى العلوم فى الجامعة.