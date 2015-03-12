العاملون بقناة طيبة بأسوان يطالبون بعودتهم لقطاع التلفزيون

نظم العشرات من العاملين بقناة طيبة (القناة الثامنة سابقًا) اليوم، وقفة احتجاجية أمام مبنى القناة بأسوان شارك فيها مقدمو ومخرجو ومعدو البرامج، وكذلك مدراء التصوير ومراسلو الأخبار ومجموعة من الإداريين بالقناة للمطالبة بعودتهم لقطاع التلفزيون بدلاً من قطاع القنوات الإقليمية كما طالبوا بصرف المستحقات المالية المتأخرة وهى عبارة عن الحوافز الإنتاجية لشهر يناير الماضى.

مؤكدين أنهم تلقوا وعودا كثيرة بصرف هذه المستحقات لكنها لم تتحقق. ورفعوا خلال وقفتهم الاحتجاجية لافتات تعبر عن مطالبهم وكذلك مطلبهم الأساسى بالمساواة بزملائهم فى ماسبيرو.

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