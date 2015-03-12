لجنة من إدارة السلامة المهنية تثبت وجود 16 مخالفة بشركة المنصورة للرتنجات

كشفت لجنة مشكلة من منطقة عمل المنصورة، ومكتب الأمن الصناعى بمركز المنصورة، ووحدتى البحوث والتوجيه بإدارة السلامة المهنية عن وجود 16 مخالفة بشركة المنصورة للرتنجات لشروط السلامة والصحة المهنية وقانون العمل أهمها عدم تعديل الرخصة رقم 856 والصادرة بتاريخ ٤/١٠/٢٠٠٠ من جهة الوحدة المحلية بنقيطة وبقوى محركة قدرها ٢٢٧حصان، وذلك بإضافة القوى المحركة والمساحة الزائدة عن الترخيص حسب المادة ١ من القرار ٢١١ المنفذ للمادة ٢١٣ من القانون ١٢ لسنة ٢٠٠٣ بجانب عدم تقديم آخر تقرير صادر من إدارة الحماية لتأمين المنشأة ضد مخاطر الحريق وعدم تشكيل جهاز السلامة والصحة المهنية متفرغ خاص بالمنشأة.

وشملت المخالفات عدم تخفيض نسبة أبخرة الفورمالدهيد للحد المسموح به فى الجو مع ملاحظة عدم وجود عمال أثناء تشغيل المصنع، وعدم مراعاة اشتراطات التخزين الجيد خاصة بشكاير اليوريا الموجودة بقسم الغراء كما أكدت وحدة بحوث السلامة والصحة المهنية من خلال القياسات عن ارتفاع نسبة أبخرة الفورمالين أعلى من الحد المسموح به قانونا فى مصنع الفورمالين، أما بالنسبة للمخالفات العمالية فتم تحرير محضر رقم ١٠١٦١٨ /٢٢/١/٢٠١٥ بالمادة ١٣٥ للقانون ١٢ لسنة ٢٠٠٣ بعدد ١١ عاملاً والماده ٣٢ ق١٢ لسنة ٢٠٠٣ لعدد ٧ عمال والمادة ١٤٠ ق١٢ لسنة ٣٠٠٣ لعدد ١٠ عمال والمحضر رقم ١٨١٦١١ فى ٢٢/١/٢٠١٥ بالمواد ٩ و١٥ و٤٩ للقانون ١٢ وتم تحرير محضر أيضا رقم ١٨١٥٠٥ فى ١١/١٢/٢٠١٤ بالمواد ٨٠ و٨٥ لقانون ١٢ لسنة ٢٠٠٣.

وطلبت اللجنة- المشكلة من كل من سعد محمد أبو على مدير منطقة المنصورة ومهندسة نبيلة رضوان موجهة بإدارة السلامة وكيميائى نانسى محمد منير بوحدة بحوث السلامة وكيميائى حسن على حجازى ونجلاء الدهشان- من إدارة الشركة آخر تقرير للحماية المدنية وقرار تشكيل جهاز السلامة وقرار تفويض مدير مسئول عن الشركة معتمد من صاحب الشركة على أن يكون الاسم ثلاثيًا، وتقديم ما يفيد بأن الشركة جارية فى تعديل الرخصة وردت الشركة بأنه سيتم إرسال الأوراق.

كما طلبت اللجنة أن تتقدم إدارة الشركة بطلب مهلة لتوفيق أوضاعها فردت المشرفة على السلامة والصحة المهنية وأحد المحاسبين المقربين من الإدارة بأن الشركة فى مهلة من رئيس الوزراء تنتهى فى شهر ٧/ ٢٠١٥ ولم يقدما بالمستندات الدالة على صحة كلامهما.

وأكدت اللجنة فى آخر تقريرها أن الشركة قابلت اللجنة بحالة من اللامبالاة وعدم إبداء أى اهتمام يبين استعداد الشركة للتعاون وتم تحرير محضر فورى "سلامة وصحة مهنية" بالمخالفات الـ١٦ التى ذكرت بالتقرير رقم ٢٧٤١٣٢ فى ٩/٢/٢٠١٥ بناء على تعليمات وكيل الوزارة.

ونددت الحملة الشعبية لكشف الفساد بالدقهلية بـ"المهل" غير المبررة منذ ٢٠٠٩ وحتى تاريخه للشركة وعدم اتخاذ إجراء تنفيذى ضد مخالفات الشركة لحماية العمال والمترددين على الشركة والقرى المجاورة لها خاصة فى تشغيل وحدات إنتاجية تشكل خطرًا داهمًا على الصحة العامة للعاملين بالشركة والمترددين عليها وعلى القرى المحيطة بها بدون ترخيص.



> المستندات "تقارير السلامة والصحة المهنية"



> المستندات "تقارير السلامة والصحة المهنية"



> المستندات "تقارير السلامة والصحة المهنية"



> المستندات "تقارير السلامة والصحة المهنية"



> المستندات "تقارير السلامة والصحة المهنية"