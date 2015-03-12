مباحث تنفيذ الأحكام تضبط هاربين من المؤبد بالإسكندرية

تمكن ضباط وحدة مباحث تنفيذ أحكام قسم سيدى جابر، برئاسة المقدم محمد إسماعيل من ضبط على ا.م 54 سنة عاطل، مقيم دائرة القسم، محكوم عليه فى قضية جنايات "مخدرات" غيابيا بالسجن المـؤبـد.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث تنفيذ أحكام قسم الدخيلة، من ضبط هانى م.م 29 سنة عامل مقيم دائرة القسم، محكوم عليه فى قضية جنايات القسم "مخدرات" غيابياً بالسجن المـؤبـد.

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